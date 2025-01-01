L’œuvre d’une élève inspire la carte de vœux du CSSBE

Pour souligner la période des Fêtes, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et ses établissements scolaires offriront à leurs partenaires et à leur équipe une carte de vœux toute spéciale.

Celle-ci est inspirée de l’œuvre de Meloey Lea Aubeeluck, élève de l’école primaire de Saint-Gédéon.

Encore cette année, le CSSBE a sélectionné le dessin d’inspiration de sa carte parmi les œuvres présentées à l’Expo chefs-d’œuvre 2025 où 175 œuvres d’élèves de 23 écoles primaires ont été présentés. Le montage de la carte a été réalisé par Chantale Maheux, technicienne en arts graphiques au CSSBE.

Ce seront plus de 3 720 cartes qui seront distribuées cette année.