Meloey Lea Aubeeluck
L’œuvre d’une élève inspire la carte de vœux du CSSBE
Par Salle des nouvelles
Pour souligner la période des Fêtes, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) et ses établissements scolaires offriront à leurs partenaires et à leur équipe une carte de vœux toute spéciale.
Celle-ci est inspirée de l’œuvre de Meloey Lea Aubeeluck, élève de l’école primaire de Saint-Gédéon.
Encore cette année, le CSSBE a sélectionné le dessin d’inspiration de sa carte parmi les œuvres présentées à l’Expo chefs-d’œuvre 2025 où 175 œuvres d’élèves de 23 écoles primaires ont été présentés. Le montage de la carte a été réalisé par Chantale Maheux, technicienne en arts graphiques au CSSBE.
Ce seront plus de 3 720 cartes qui seront distribuées cette année.