Le Cégep Beauce-Appalaches a un taux de réussite des cours à 90,5 %

Le Cégep Beauce-Appalaches dresse un bilan positif avec un taux de réussite des cours à 90,5 % cette année, soit une légère hausse par rapport à l'an passé.

Ce taux dépasse également la cible fixée dans son Plan de réussite 2019-2024. À la première session, la réussite des cours se situe à 84,4 %, un résultat qui demeure supérieur à la moyenne du réseau.

En effet, la réussite des cours, les résultats à l’Épreuve uniforme de français, ainsi que les taux de persévérance et de diplomation, placent le Cégep Beauce-Appalaches au-dessus de la moyenne du réseau collégial.

« Ce bilan illustre la détermination de nos étudiant(e)s et l’engagement de l’ensemble du personnel à soutenir leur réussite. Les résultats obtenus à l'EUF et le taux de réussite global des cours sont des exemples de distinctions qui témoignent de la qualité de nos programmes et de l’impact des mesures d’encadrement mises en place. Nous poursuivrons nos efforts pour offrir un environnement d’apprentissage stimulant et inclusif favorisant la réussite et la persévérance scolaire », a souligné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.



Épreuve uniforme de français

Le Cégep Beauce-Appalaches se distingue également à l’Épreuve uniforme de français (EUF), avec un taux de réussite de 92,7 %, comparativement à 82,9 % dans le réseau.

Ce résultat dépasse la cible de 90 % fixée dans le Plan de réussite 2019-2024 et place le Cégep au 2ᵉ rang des collèges publics francophones. Plusieurs programmes obtiennent même un résultat parfait, dont Techniques de santé animale, Soins préhospitaliers d’urgence et Arts visuels. Le Cégep se maintient d’ailleurs, depuis plusieurs années, parmi les établissements les plus performants au Québec à cette épreuve.

Diplomation et persévérance

Le taux de diplomation du Cégep demeure supérieur à celui du réseau. Avec un taux de réussite des cours à 88,2 %, la formation continue se distingue également dans l'ensemble des attestations d'études collégiales offertes.

Projets d’aide à la réussite scolaire

De nombreux projets d’aide à la réussite ont soutenu la communauté étudiante des trois campus. Qu’il s’agisse des centres d’aide en français, en mathématiques, en anglais et en philosophie, des ateliers en ligne, du tutorat par les pairs ou encore des interventions ciblées pour les étudiantes et étudiants à risque, ces initiatives ont favorisé l’autonomie, renforcé les compétences et contribué à la persévérance scolaire. L’engagement du personnel et la participation étudiante témoignent de l’importance de ces services dans le parcours collégial.