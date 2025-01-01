Beauceville: la directrice de l’École Jésus-Marie prendra sa retraite en 2026

Après neuf années à la direction générale de l’École Jésus-Marie (EJM) à Beauceville, Nathalie Fortier a annoncé qu’elle prendra sa retraite en août 2026, à la fin de l’année scolaire.

Ancienne élève de l’institution, Mme Fortier avait effectué un retour marquant à l’EJM en 2017, 30 ans après y avoir terminé ses études secondaires. « C’est ici que mon histoire d’amour avec l’éducation a commencé, et c’est ici, chez moi, que j’ai choisi d’offrir les dernières années de ma carrière en éducation », a-t-elle souligné.

Durant son mandat, elle a accompagné de nombreuses cohortes d’élèves, encouragé leur épanouissement et travaillé en étroite collaboration avec le personnel pour assurer le développement de l’école.

Le conseil d’administration a d’ailleurs amorcé le processus de relève. En effet, un comité de sélection a été formé en septembre et le poste sera officiellement affiché en janvier, en vue d’une entrée en poste de la nouvelle direction dès la mi-avril 2026. Cela permettra une transition d’ici l’été.

Au terme de son passage à l’EJM, Mme Fortier poursuivra son engagement éducatif en devenant directrice générale du conseil provincial des Religieuses de Jésus-Marie, où elle contribuera à la mission de l’organisation à l’échelle du Québec.

L’École Jésus-Marie a salué son leadership et son engagement, soulignant l’empreinte laissée par Mme Fortier au sein de trois établissements Jésus-Marie au cours de sa carrière.

« Mon amour pour l’EJM et ma passion pour l’éducation restent profonds et sincères. Je quitte avec une immense reconnaissance pour toutes celles et ceux qui ont contribué à rendre ces années si riches et significatives », a-t-elle conclu.