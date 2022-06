L’UQAR lance un programme court en santé et sécurité au travail en Beauce

L’Université du Québec à Rimouski bonifie son offre de formations en Beauce avec l’ajout du programme court de 1er cycle en santé et sécurité au travail. Le déploiement de la première cohorte est prévu à l’automne 2022.

Cette formation universitaire de cinq cours (15 crédits), offerte à temps partiel au rythme d’un cours par trimestre, s’adresse aux gestionnaires ainsi qu’aux professionnelles et aux professionnels qui désirent acquérir ou bonifier leurs connaissances sur les aspects législatifs, sociaux et administratifs reliés à la santé et sécurité en milieu de travail.

Ce programme court vise l’atteinte d’objectifs spécifiques pour les personnes en emploi. Il aborde les notions de santé mentale et psychologique en milieu de travail ainsi que la gestion des techniques de prévention appropriées. Cette formation permet le développement des habiletés générales en gestion et propres au domaine de la santé et sécurité au travail.

« Au regard de nouveaux développements en milieu de travail, il est nécessaire pour ne pas dire impératif, de conscientiser les gestionnaires à l’ensemble des enjeux liés à la prévention de la santé et de la sécurité au travail. Elles ou ils devront connaître la législation en vigueur, mais également, développer un sens critique vis-à-vis des facteurs de risque ainsi que des problèmes socioéconomiques des lésions, des maladies professionnelles et des accidents de travail au sein de leur organisation », indique Charles Côté, professeur en sciences de la gestion de l’UQAR.

Le programme court de 1er cycle en santé et sécurité au travail s’ajoute à l’offre de formations en gestion déjà offertes en Beauce par le Centre universitaire des Appalaches. Pour plus d’information ou pour inscription, visitez le site Web de l'UQAR.