Des états financiers équilibrés au CSSBE

Les membres du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) ont adopté, en séance hier soir, des états financiers équilibrés pour l’exercice 2024-2025.

Selon l’état des résultats au 30 juin 2025, les revenus de l’année se sont élevés à 350 117 510 $, tandis que les charges ont totalisé 350 110 995 $, ce qui représente un très minime excédent de 6 515 $.

«Ce résultat équilibré reflète une gestion rigoureuse des ressources dans un contexte marqué par des besoins croissants en services éducatifs», ont indiqué les gestionnaires par voie de communiqué de presse.

L’année 2024-2025 a été caractérisée par une hausse des revenus liée aux subventions gouvernementales et à la taxe scolaire; des investissements importants dans les infrastructures scolaires et les services aux élèves; et une «gestion prudente» des emprunts et des obligations financières, malgré un contexte économique exigeant.

Par ailleurs, pour l’année 2025-2026, le budget initial adopté atteint 332 121 993 $. De ce montant, 240 731 420 $ est prévu pour la rémunération, 19 251 272 $ serviront à l'achat des fournitures et du matériel, 40 812 737 $ sont attribués aux services, honoraires et contrats, alors qu'une enveloppe de 31 326 564 $ est réservée pour d'autres dépenses.

Enfin, on prévoit des investissements majeurs de plus de 30 M$ dans les établissements du réseau, afin de répondre à la croissance des effectifs scolaires et aux besoins en services spécialisés.

Rappelons que le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin dessert près de 20 000 élèves dans 56 établissements scolaires en Beauce et dans les Etchemins.