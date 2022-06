CIMIC: près de 80 finissants ont reçu leur diplôme de reconnaissance des acquis

C’est le 16 juin que se tenait le traditionnel cocktail distinction des finissantes et finissants 2021-2022 de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) au Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC).

Lors de cet événement, près de 80 personnes ont reçu un diplôme. La démarche de reconnaissance des acquis et des compétences vise les adultes qui ont déjà de l’expérience et des connaissances dans un métier. Ces connaissances peuvent avoir été apprises au travail ou lors d’activités personnelles.

De retour après deux ans d’absence en raison de la pandémie, cette soirée est un moment unique pour célébrer et souligner les efforts des personnes qui ont choisi de faire reconnaître leurs compétences et ainsi décrocher un diplôme. « Pour certains de nos finissants, il s’agit de leur premier diplôme. C’est avec une immense fierté et beaucoup d’émotion qu’ils viennent chercher ce diplôme devant les membres de leur famille. Pendant plusieurs mois, nos finissants ont concilié travail, famille et études; c’est donc un grand moment pour chacune et chacun », a expliqué Mélanie Lessard, conseillère en reconnaissance des acquis et des compétences.

Pour une première fois cette année, la fin d’un parcours de près de 90 personnes ayant suivi une formation offerte par les Services aux entreprises du Centre de services scolaire de la Beauce Etchemin (CSSBE) a aussi été soulignée. Celles-ci se sont vu remettre une attestation d’études professionnelles dans l’un des programmes suivants :

• Assistance à la personne en résidence privée pour aînés

• Soutien administratif aux secteurs cliniques

• Conduite d’autobus (Ce programme a été offert pour une première dans notre région.) • Soins animaliers

• Tonte et toilettage

« Encore cette année, mon équipe et moi sommes très fiers de l’offre de service proposée à l’ensemble de la population que ce soit pour un perfectionnement ou même un retour aux études avec, pour certains, une réorientation professionnelle », a souligné de son côté le coordonnateur du Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises, Alexandre Poulin.