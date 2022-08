Ouverture de 24 places de garde subventionnées à Beauceville

Le CPE Au Jardin de Dominique vient d'annoncer l'ouverture de 24 nouvelles places de garde subventionnées, en attendant la construction de son nouvel immeuble à Beauceville, qui accueillera 78 enfants.

Ces places temporaires sont offertes dans des locaux sécuritaires et adaptés aux besoins des enfants, lesquels ont été aménagés dans l’ancien aréna de la Ville de Beauceville.

C'est en mars dernier que le CPE Au Jardin de Dominique a obtenu l'autorisation du ministère de la Famille pour la création de 78 nouvelles places subventionnées. Ce centre de la petite enfance, voué à la pédagogie « éco-responsable et axée vers la nature », sera construit à la Cité sportive de Beauceville d'ici la fin de l'été 2023.

Cette installation s'ajoutera aux trois que gère déjà l'organisme: Domini Jardin et Opti Jardin à Beauceville (respectivement 39 et 60 places) et Doux Jardin qui compte 52 places à Saint-Frédéric. Rappelons aussi que ce CPE agit aussi comme bureau coordonnateur pour le territoire de la MRC Beauce-Centre.