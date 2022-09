Le Cégep Beauce-Appalaches a le vent dans les voiles

Voir la galerie de photos

Avec le retour de ses usagers en présence à la rentrée de cette année, une hausse de sa population étudiante sur les trois campus, dont le tout neuf édifice de Sainte-Marie, qui fonctionnent à pleine capacité, et des équipes sportives qui se démarquent sur la scène du Québec (notamment en football et en hockey), le Cégep Beauce-Appalaches poursuit sa croissance en continu sans ralentir sa vitesse de croisière.

« Considérant les défis des deux dernières années, de pouvoir côtoyer nos étudiants des trois campus, c’est réconfortant. Avec cette nouvelle année en toute normalité, on a le vent dans les voiles. On a retrouvé notre énergie et notre vitalité d’avant pandémie », a dit essentiellement la directrice générale de l'établissement, Caroline Bouchard, en entrevue vidéo avec EnBeauce.com, elle qui vient de compléter une première année dans ses fonctions actuelles.

Au secteur régulier, ce sont 1 923 étudiants, dont plus d'une centaine provenant de l'international, qui ont franchi les portes du cégep à la rentrée du 18 août dernier, soit 1 323 au campus de Saint-Georges, 441 du côté de Sainte-Marie et 159 étudiants inscrits au campus de Lac-Mégantic, une hausse significative de 31 % par rapport à l’année précédente, notamment en raison du programme de Soins préhospitaliers d’urgence.

Plusieurs nouveaux programmes d'enseignement sont aussi offerts cette année dans l'enseignement régulier, tout comme en formation continue, un secteur où la collaboration avec les entreprises de la région qui tient particulièrement à coeur Mme Bouchard.

Sans oublier les exploits sportifs des Condors, comme le Bol d'Or remporté en football la saison dernière, et l'atteinte de la finale provinciale en hockey de la LHJAAAQ, le printemps passé.

