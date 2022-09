La PSG reçoit 4 000$ pour aider des élèves dans le besoin

Le Club automobile Beauté d’acier ainsi que certains commerces et entreprises de Saint-Georges ont remis 4 000 $ à a polyvalente de Saint-Georges afin d’aider les élèves dans le besoin pour l’achat d’articles scolaires et de vêtements.

Pour Nancy Rodrigue et Pascal Lacasse, respectivement animatrice et animateur à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire de la polyvalente, « ce don contribuera même à augmenter chez ces élèves leur estime de soi, leur confiance et leur détermination pour leurs études ».

Les entreprises qui ont également contribué sont : Boulonnerie de la Beauce, G.L. électrique, Immeubles Sylvio Veilleux, Kapta, Kennebec Dodge Chrysler, Menuiserox, Peinture Pierre Tanguay, RBC, Services financiers JVR et Tousignant Rodrigue Veilleux Mathieu notaires.