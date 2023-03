Découvrez les gagnants du Challenge des pros

Le centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) a publié la liste des personnes récompensées lors de la troisième édition du Challenge des pros. Rappelons que ce défi entre étudiants a eu lieu le 21 février à Saint-Georges. L’événement, sous la présidence d’honneur de cinq anciens élèves du CFP Pozer, rassemblait plus de 300 élèves de différents secteurs: coiffure, esthétique, comptabilité, secrétariat, vente et représentation, charpenterie-menuiserie et du domaine de la santé. Découvrez finalement les noms des gagnants de chacune des catégories.

Département Coiffure

• Médaille de bronze : Léa Lamontagne et Kayla Lessard

• Médaille d’argent : Megane Brillant et Marie-Jeanne Mercier

• Médaille d’or : Marie-Catherine Vercammen

Département Esthétique et Épilation

• Médaille de bronze : Naomie Thompson

• Médaille d’argent : Noémie Mathieu

• Médaille d’or : Sarah-Lee Bédard

Département de santé - Assistance à la personne en établissement et à domicile

• Médaille de bronze : Stéphanie Giroux

• Médaille d’argent : Ève-Marie Maranda

• Médaille d’or : Sabrina Roy

Département de santé – Santé, assistance et soins infirmiers, intermédiaire

• Médaille de bronze : Alexandra Morin

• Médaille d’argent : Amélie Provencher

• Médaille d’or : Heïdi Leblanc

Département de santé – Santé, assistance et soins infirmiers, groupe des finissants

• Médaille de bronze : Alexandra Maheux

• Médaille d’argent : Marc-Étienne Boily

• Médaille d’or : Alyson Champagne

Département Vente-conseil

• Médaille de bronze : Anthonin Veilleux

• Médaille d’argent : Morel Signon

• Médaille d’or : Zack Tremblay

Département Secrétariat et comptabilité – Secrétariat

• Médaille de bronze : Aurélye Gosselin, Adriana Fofe, Jade G. Turmel et Janaie Champagne

• Médaille d’argent : Anne-Sophie St-Pierre, Karolane Turgeon, Christine Côté et Nicolas Mogis

• Médaille d’or : Maude Maheux, Ariane Asselin, Nancy Rodrigue et Mélanie Lederman

Département Secrétariat et comptabilité – Comptabilité

• Médaille de bronze : Stéphanie Beaudoin, Roxanne Turcotte et Francine Rodrigue

• Médaille d’argent : Tania Poulin, Marie-Hélène Gagné-Lajoie et Sabrina Turcotte

• Médaille d’or : Louis-André Poulin, Jeff Dallaire, Karine Hubert et Joany Lessard

Département Charpenterie-menuiserie

• Médaille de bronze : Groupe des Casques rouges

• Médaille d’argent : Groupe des Casques verts

• Médaille d’or : Groupe élèves Duplex 2e année