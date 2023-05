Cégep Beauce-Appalaches: reconnaissance officielle du campus de Sainte-Marie

Au même moment où le gouvernement du Québec annonce la reconnaissance officielle du campus de Sainte-Marie, le Cégep Beauce-Appalaches confirme qu’il offrira de façon permanente le programme de Techniques de santé animale.

« Ce sont de très bonnes nouvelles pour le campus mariverain, auxquelles s'ajoute une croissance dans les inscriptions pour la prochaine année », a souligné avec fierté, en conférence de presse ce matin, la directrice générale de l'établissement, Caroline Bouchard.

Concrètement, la reconnaissance officielle établit le devis de clientèle pour Sainte-Marie à 505 étudiants, ce qui se traduit par un financement annuel adéquat et récurrent de 1,4 M$ du ministère de l'Enseignement supérieur, alors que les sommes versés auparavant étaient de l'ordre de 500 000 $.

Inauguré à l’automne 2021, le campus de Sainte-Marie « est un bâtiment qui fait l'envie de bien des régions, c'est un bijoux qui permet la rétention des jeunes de chez-nous », a pour sa part déclaré le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, qui participait à l'annonce comme représentant du gouvernement québécois et élu de la circonscription.

Lui, comme Mme Bouchard, ont rappelé comment la volonté des acteurs du milieu de la Nouvelle-Beauce avait été déterminante dans la création de ce site d'enseignement supérieur.

De son côté, le programme de Techniques de santé animale devient permanent alors que cette année marque la diplomation de la toute première cohorte, comprenant une vingtaine d'étudiants, sur les 75 inscrits.

Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, a fait remarquer que ce programme — le CBA est d'ailleurs le seul dans les régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale à octroyer cette formation— se démarque notamment grâce à une approche unique axée sur la pratique et le bien-être animal en offrant une formation complète sans animalerie. « L'apprentissage se fait en réel milieu de travail », de dire M. Vachon.

Lundi, les dirigeants du Cégep avaient aussi annoncé la permanence du programme de Soins préhospitaliers d’urgence à ses campus de Lac-Mégantic et de Saint-Georges à partir de l’automne 2024.