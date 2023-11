Le Cégep Beauce-Appalaches obtient le programme de Techniques policières

Le Cégep Beauce-Appalaches a annoncé, ce jeudi 9 novembre, en compagnie de la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Déry, et du député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, l'arrivée d'un nouveau programme en Techniques policières.

Ce nouveau programme sera proposé à 50 recrues dès l'automne prochain au campus de Saint-Georges.

« Cette décision marque une étape déterminante dans le renforcement de notre offre éducative ainsi que dans la préparation des futurs policiers et policières. C’est une nouvelle majeure qui affectera profondément l’avenir de notre cégep et de notre région », a déclaré Caroline Bouchard, directrice générale de l’établissement.

Les futurs étudiants et étudiantes seront formés dans le but de jouer un rôle crucial dans la sécurité des événements régionaux. Leur participation active s’inscrit dans une approche d’apprentissage par l’expérience.

« L'augmentation de nombre de diplômés en techniques policières est une nécessité. Les besoins sont là, on le sait, l'actualité nous en donne la preuve régulièrement. L'annonce d'aujourd'hui va contribuer à nous aider collectivement en matière de sécurité et aussi, à permettre à des étudiants d'avoir accès à ce programme, ici, chez eux », a expliqué Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur.

Des installations déjà disponibles

Le Cégep Beauce-Appalaches poursuit la modernisation de ses installations pour enrichir son offre scolaire avec le programme Techniques policières. En plus des nombreuses infrastructures actuelles, l'établissement a annoncé l'inauguration, à l'automne 2024, d'une nouvelle palestre pour les cours d'autodéfense ainsi qu'une salle de vélos stationnaires.

Également, un laboratoire de simulation sera aménagé pour ce nouveau programme. Cette salle sera équipée d’un système de caméras et de micros permettant d’analyser la simulation à distance, d’assurer la participation du groupe et de faciliter les rencontres de débreffage.

De plus, grâce à des locaux partagés conjointement avec le programme Soins préhospitaliers d’urgence (SPU), les futurs étudiants s’exerceront dans des situations réalistes, dont des interventions dans des véhicules.

« Considérant l’arrivée du programme Soins préhospitaliers d’urgence au campus de Saint-Georges, la complémentarité des programmes facilite une mutualisation des ressources et un investissement plus judicieux », a complété Jean-Philippe Vachon.

L’aboutissement de ce projet est aussi le fruit d’une collaboration avec le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Ce dernier offrant le programme depuis plusieurs années, il pourra proposer un accompagnement à l'établissement de Saint-Georges dans la mise en oeuvre du nouveau programme.

« Il s’agit d’une grande journée pour toute la Beauce. L’arrivée du programme Techniques policières à Saint-Georges marque un tournant majeur pour notre région. Cette nouvelle formation assure le positionnement indéniable de notre cégep dans les prochaines années. De nombreux étudiants feront maintenant le choix de la Beauce pour se former. Nous avons travaillé fort pour atteindre cet objectif et nous pouvons maintenant dire mission accomplie! », a déclaré Samuel Poulin.

Répondre aux besoins de la Sûreté du Québec

Pour rappel, en 2021, le Québec comptait 14 904 policiers (corps municipaux et Sûreté du Québec), dont 33,9 % avaient plus de 45 ans. Les analyses effectuées par le ministère de la Sécurité publique confirment que le Québec aura besoin de plus de 1 000 policiers par année au cours des cinq prochaines années. Selon les dernières enquêtes de la Relance disponibles, on compte en moyenne 679 diplômés annuellement.