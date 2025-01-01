La reconnaissance des acquis : un chemin vers la diplomation sans retourner à l’école

Vous avez appris votre métier sur le terrain, avec les années, sans jamais obtenir de diplôme? Que vous soyez cuisinier, mécanicien, éducatrice ou charpentier, il est possible de faire reconnaître officiellement votre savoir-faire grâce à la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) offerte par le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE).

La démarche de RAC s’adresse aux adultes ayant acquis de l’expérience professionnelle ou personnelle dans un métier, sans nécessairement avoir suivi une formation officielle. Elle permet d’obtenir un DEP, une AEP ou une ASP, sans repasser par la case école à temps plein.

« Ce qui importe, ce n’est pas le nombre d’années, mais la capacité à exercer le métier visé », a indiqué l’équipe du CSSBE. Et la démarche est flexible, pensée pour s’adapter à vos responsabilités personnelles et professionnelles : évaluations le soir ou la fin de semaine, rencontres individuelles, formation à distance ou en entreprise… tout est mis en place pour faciliter votre réussite.

Une reconnaissance concrète, pour faire avancer votre carrière

Plus de 1000 personnes en Beauce ont déjà utilisé la RAC pour valoriser leur expérience, que ce soit pour changer d’emploi, décrocher une promotion, se réorienter ou tout simplement pour obtenir enfin un diplôme reconnu.

Les avantages sont nombreux :

- Un diplôme ou une attestation en moins d’heures, si vous êtes expérimenté;

- La possibilité de continuer à travailler pendant le processus;

- Une reconnaissance officielle qui facilite l’embauche ou la promotion;

- Une meilleure mobilité professionnelle, ici et ailleurs;

- La reconnaissance officielle d'un savoir-faire forgé au fil du temps, et une immense fierté personnelle.



Comment en profiter ?

La démarche de reconnaissance des acquis et des compétences est conçue pour être simple et adaptée à votre réalité. Elle commence par la préparation de votre dossier : vous rassemblez vos documents qui témoignent de votre expérience, comme un CV, des attestations ou encore des diplômes.

Ensuite, vous rencontrez un spécialiste qui prend le temps d’échanger avec vous afin de bien comprendre votre parcours et d’identifier les compétences que vous semblez déjà posséder.

La dernière étape consiste à valider concrètement ces compétences à travers des mises en situation. Si certaines notions doivent être consolidées, une formation ciblée vous sera proposée pour compléter votre cheminement.

Et ce qu’il faut retenir avant tout, c’est qu’il n’y a pas d’échec possible. Chaque étape est un tremplin pour vous faire avancer et vous rapprocher de votre objectif : obtenir un diplôme qui reflète enfin ce que vous savez faire.

Pour qui?

Que vous soyez travailleur expérimenté, immigrant souhaitant faire reconnaître son parcours professionnel, ou même personne en reconversion, la RAC est gratuite pour les résidents permanents (ou citoyens canadiens) du Québec et ne demande aucun préalable scolaire.

Parmi les métiers couverts, on retrouve notamment : préposé aux bénéficiaires, soudeur, secrétaire, cuisinier, éducateur en service de garde, coiffeur, commis-comptable, électricien, esthéticienne et bien d’autres encore.

Informez-vous dès maintenant

Vous avez ce qu’il faut pour être reconnu officiellement? Ne laissez pas votre expérience dormir dans l’ombre. La RAC est une solution concrète, humaine et personnalisée pour franchir une nouvelle étape dans votre parcours professionnel.

Pour en savoir plus ou amorcer votre démarche, inscrivez-vous à l'une de nos séances d'informations en cliquant ici. Vous pouvez aussi communiquer directement avec l'équipe de la reconnaissance des acquis et des compétences du CSSBE à l'adresse suivante: [email protected] ou par téléphone au 418-228-5541, poste 26090.

Visitez aussi le site du CSSBE pour consulter la liste complète des programmes admissibles.