Le Cégep Beauce-Appalaches remet près de 10 000 $ en bourses à ses élèves

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a remis un total de 9 750 $ en bourses à 19 étudiantes et étudiants récemment admis sur ses trois campus, dans le but de soutenir leur transition vers les études collégiales et de favoriser leur réussite dès l’automne 2025.

Cette remise comprend deux types de bourses : la bourse Coup de pouce (450 $), destinée aux nouveaux admis, et la bourse d’Accueil (750 $), octroyée aux personnes provenant de l’extérieur de la région.

« Remettre ces bourses, c’est reconnaître l’effort et la persévérance de jeunes qui amorcent une nouvelle étape de leur vie. Les voir entreprendre leurs études avec autant d’enthousiasme nous rappelle la valeur de chaque parcours. La Fondation est fière d’encourager le développement de leur potentiel et de contribuer à leur réussite », a souligné Nathalie Poulin, présidente de la Fondation.

Quinze bourses "Coup de pouce" ont été remises à des étudiants répartis entre les campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, dont voici la liste :

Campus de Saint-Georges :

Faërie Simard (Arts, lettres et communication, profil Création et médias)

Arianne Rodrigue (Tremplin DEC)

Tanya Parent (Sciences de la nature)

Benoit Hamel (Techniques policières)

Mégan Duguay (Arts visuels)

Catherine Campeau (Sciences de la nature)

Alézya Gosselin Poirier (Sciences humaines, profil Humain, société et monde)

Sophie Dubé (Sciences humaines, profil Humain, société et monde)

Laurie-Maude Perreault (Arts, lettres et communication, profil Création et médias)

Campus de Sainte-Marie

Milena Arbella Escobar (Sciences de la nature)

Billy-Jane Lehouillier (Sciences de la nature)

Noémie Couturier (Sciences humaines, profil Humain, société et monde)

Danahée Beaulieu-Huot (Sciences de la nature)

Campus de Lac-Mégantic

Anne-Sophie Custeau (Soins préhospitaliers d’urgence)

Allison Tanguay (Soins préhospitaliers d’urgence)

Quatre étudiants du campus de Saint-Georges ont également reçu la bourse d’Accueil, qui s’adresse aux personnes venant de plus de 80 kilomètres du cégep ou de l’international. Il s'agit de Charles Thériault (Sciences humaines, profil Humain, société et monde), Félix Levesque (Tremplin DEC) Grecia Nahomy Castillo Picado (Techniques d’éducation spécialisée) et Mathias Bernard (Techniques policières).

L’établissement a aussi tenu à remercier ses partenaires, la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches mais également la Fondation Louise et Jean-Paul Fontaine, pour leur contribution aux bourses attribuées à Lac-Mégantic.