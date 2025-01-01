Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Équipement excédentaire

Vente de matériel informatique par le CSSBE

durée 10h00
29 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) tiendra une nouvelle vente de matériel informatique excédentaire, le samedi 6 décembre, de  9 h à 11 h.

Le tout se déroulera à l’école des Appalaches de Sainte-Justine, à l’arrière de la bâtisse, soit à l'entrée de la piscine qui est la porte 13.

Plusieurs équipements informatiques à bas prix seront mis en vente pour toute la populationé

Ainsi, environ une cinquantaine d'ordinateurs portables (Dell Latitude 3400, i5-8265U CPU @  1.60GHz, 256 SSD, 8GB RAM) seront disponibles au coût de100 $, ainsi qu'environ 75 tablettes (IPad 6e génération, 32 Go) à 60 $ l'unité.

Les achats devront être effectués en argent comptant seulement, et une limite d’un seul appareil de  chaque modèle par personne devra être respectée (certaines conditions s’appliquent). 

Tous les profits des ventes seront remis à des œuvres caritatives situées en Beauce-Etchemins.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Cégep Beauce-Appalaches remet près de 10 000 $ en bourses à ses élèves

Publié hier à 10h00

Le Cégep Beauce-Appalaches remet près de 10 000 $ en bourses à ses élèves

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches a remis un total de 9 750 $ en bourses à 19 étudiantes et étudiants récemment admis sur ses trois campus, dans le but de soutenir leur transition vers les études collégiales et de favoriser leur réussite dès l’automne 2025. Cette remise comprend deux types de bourses : la bourse Coup de pouce (450 $), ...

LIRE LA SUITE
Le Cégep Beauce-Appalaches remet 466 diplômes d’études collégiales

Publié le 27 novembre 2025

Le Cégep Beauce-Appalaches remet 466 diplômes d’études collégiales

Le Cégep Beauce-Appalaches a rendu hommage aux étudiantes et étudiants du campus de Saint-Georges à l’occasion de la 22e cérémonie de remise des diplômes, qui s’est déroulée le samedi 22 novembre. Au total, 466 diplômes d’études collégiales (DEC) ont été remis aux finissantes et finissants provenant des différents programmes préuniversitaires et ...

LIRE LA SUITE
Le Cégep Beauce-Appalaches lance son «DÉFI Entrepreneur»

Publié le 25 novembre 2025

Le Cégep Beauce-Appalaches lance son «DÉFI Entrepreneur»

Le Cégep Beauce-Appalaches vient de réunir, sous une même identité, l’ensemble des activités et projets liés au développement des compétences entrepreneuriales étudiantes. Il s'agit du DÉFI Entrepreneur, un acronyme de Développement Entrepreneur Formateur et Innovant, qui orientera dorénavant les valeurs et les initiatives du Cégep en la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge