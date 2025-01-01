Vente de matériel informatique par le CSSBE

Le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) tiendra une nouvelle vente de matériel informatique excédentaire, le samedi 6 décembre, de 9 h à 11 h.

Le tout se déroulera à l’école des Appalaches de Sainte-Justine, à l’arrière de la bâtisse, soit à l'entrée de la piscine qui est la porte 13.

Plusieurs équipements informatiques à bas prix seront mis en vente pour toute la populationé

Ainsi, environ une cinquantaine d'ordinateurs portables (Dell Latitude 3400, i5-8265U CPU @ 1.60GHz, 256 SSD, 8GB RAM) seront disponibles au coût de100 $, ainsi qu'environ 75 tablettes (IPad 6e génération, 32 Go) à 60 $ l'unité.

Les achats devront être effectués en argent comptant seulement, et une limite d’un seul appareil de chaque modèle par personne devra être respectée (certaines conditions s’appliquent).

Tous les profits des ventes seront remis à des œuvres caritatives situées en Beauce-Etchemins.