Deux étudiantes s'illustrent au «Concours Philisopher 2025»

Deux étudiantes en Techniques d’éducation spécialisée, qui fréquentent le campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches, se sont illustrées lors d'une compétition provinciale qui valorise la réflexion philosophique au niveau collégial.

En effet, Léanne Camiré et Marianne Morin ont obtenu respectivement la 3e et la 4e place du Concours Philosopher 2025, dont le thème cette année était Peut-on ignorer les classiques de la philosophie?. Leurs résultats leur ont aussi valu une bourse (800 $ et 500 $).

Les participantes devaient rédiger une dissertation d'un maximum de 2 000 mots. Des 130 candidatures soumises à travers le Québec, seulement 15 textes ont été retenus, dont ceux des deux Beauceronnes, qui se sont démarqués par la rigueur de leur analyse et la finesse de leur argumentation.

Voici d'ailleurs un court extrait de leur dissertation:

Extrait de la dissertation de Léanne Camiré

«Peut-on alors concevoir un équilibre entre tradition et nouveauté? Si certains philosophes remettent en cause les classiques, d'autres, comme Derrida, proposent une approche qui les intègre tout en les transformant. Sa déconstruction ne rejette pas totalement la tradition, mais révèle ses limites et en repense les fondements. Il montre que les concepts philosophiques ne sont jamais ancrés dans le béton, mais en constante évolution, et que leur interprétation doit être revisitée à chaque époque pour mieux en saisir le sens.»

Extrait de la dissertation de Marianne Morin

«Et si les classiques n'étaient que des fantômes que l'on s'obstine à vénérer? Dans une époque marquée par la rapidité, le changement et la modernité, la place des grandes œuvres du passé peut sembler vacillante. Pourtant, peut-on avancer sans regarder derrière nous? […] En somme, il ne faut ni rejeter ni idolâtrer les classiques, mais les relire avec un regard critique et actuel. Leurs adaptations permettent d'en révéler les limites tout en les rendant plus accessibles. En les confrontant aux enjeux d'aujourd'hui, on enrichit notre culture et on favorise une pensée plus inclusive et ouverte.»

«Leur succès témoigne non seulement de la qualité de leur travail, mais aussi de leur capacité à réfléchir de manière approfondie à des enjeux philosophiques qui traversent les époques. Nous sommes très fiers de leur parcours», a souligné Valérie Bernier, enseignante en philosophie.

Pour sa part, le directeur des études et de la vie étudiante, Jean-Philippe Vachon, a fait remarquer que «leur réussite démontre jusqu’où peuvent mener la rigueur intellectuelle et un accompagnement pédagogique de qualité.»