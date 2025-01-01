Nous joindre
Les malfaiteurs se manifestent

Cyberintrusion au CSS des Appalaches: des renseignements potentiellement dérobés

durée 12h00
6 septembre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Des renseignements pourraient avoir été dérobés du système informatique du Centre de services scolaires des Appalaches (CSSA), à la suite de la cyberintrusion perpétrée le 25 août dernier.

Jeudi, les malfaiteurs qui auraient exécuté l'attaque, ont diffusé qu’ils détiendraient des informations extraites du réseau du CSSA. Ils menacent de les publier sur le web caché (dark web).

«Sans être surpris par ces menaces qui sont le modus operandi de ces groupes, nous prenons très au sérieux la situation, peut-on lire dans une publication Facebook de l'organisme scolaire, parue hier. Nos équipes sont accompagnées par les meilleurs experts dans le domaine, notamment le Centre de cyberdéfense du ministère de l’Éducation et le ministère de la Cybersécurité et du Numérique

L'enquête déterminera les informations que possèderaient réellement ces pirates du web, le cas échéant.

«Si jamais ils mettaient leur menace à exécution, nous veillerons à assurer une protection aux personnes visées. Vous pouvez compter sur notre engagement à protéger nos élèves et les membres du personnel», ont signalé les administrateurs du centre scolaire.

Rappelons que malgré l'interruption partielle des services informatiques en raison de cette intrusion, la CSSA avait été en mesure d'effectuer sa rentrée scolaire du 27 août.

CSS des Appalaches: la rentrée scolaire maintenue demain

