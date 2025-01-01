Suspension des cours pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires du CSSBE

Les cours du vendredi 12 septembre sont suspendus pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, en raison du retrait temporaire des autobus Lion pour des inspections préventives.

Des solutions sont actuellement à l’étude afin de rétablir le service dans les plus brefs délais.

Les services de garde demeurent ouverts.

Conséquemment, tout le personnel doit se présenter au travail selon l’horaire prévu (possibilité de télétravail), à l’exception du personnel enseignant qui est autorisé à effectuer son travail de la maison.

Les centres de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes demeurent ouverts.

Il en va de même pour l'École Jésus-Marie de Beauceville, qui ne donnera pas non plus de cours en ligne aujourd'hui.