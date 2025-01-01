Autobus scolaire: le CSSBE confirme un retour à la normale dès lundi

À la suite du retrait temporaire des autobus électriques Lion, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a pris la décision, ce matin, de suspendre les cours pour les élèves du primaire et du secondaire, étant donné qu’un grand nombre d’entre eux utilisent les autobus concernés.

« Cette décision repose sur un principe fondamental : assurer la sécurité de nos élèves », a mentionné l'organisation par voie de communiqué de presse. Le transport scolaire est fait par des sous-traitants du CSSBE. Actuellement, environ le tiers de la clientèle transportée, soit plus de 5 000 élèves sur un total de 14 294, utilise des véhicules électriques. Les transporteurs parcourent quotidiennement plus de 31 800 km.

Le CSSBE explique également qu'il est impossible d’isoler les élèves concernés, puisque plusieurs d’entre eux effectuent des transferts d’autobus au cours de leur trajet vers l’école. Par conséquent, les services de transport touchés ce matin concernent des élèves fréquentant des établissements répartis sur l’ensemble du territoire. Il était donc impossible de cibler les suspensions de cours par école.

Il était aussi peu envisageable de demander aux parents de reconduire leurs enfants à l’école, en raison du délai d’organisation trop court. Les infrastructures et le personnel disponible ne permettent pas d’accueillir sécuritairement un nombre important de véhicules aux abords des écoles dans un si court laps de temps.

Les véhicules scolaires concernés sont donc en cours de vérification, selon un processus de 30 minutes par autobus. Jusqu’à présent, deux nécessitent déjà des modifications, qui seront effectuées durant la fin de semaine.

Le transport scolaire du CSSBE reprendra son service habituel dès lundi matin.

La politique de maintien ou de fermeture d’école et de modifications des services éducatifs (DG-09) du CSSBE prévoit la possibilité de suspendre les cours pour un maximum de trois journées prévues au calendrier scolaire. Ainsi, la journée d’aujourd’hui sera reprise ultérieurement afin de respecter les obligations pédagogiques envers les élèves.