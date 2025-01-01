Une cour extérieure neuve pour les enfants de Sainte-Marie

L’école primaire l’Éveil inaugure sa nouvelle cour extérieure : un espace repensé pour le bien-être des élèves et de la communauté

L’école primaire l’Éveil, de Sainte-Marie, a procédé aujourd’hui à l’inauguration officielle de sa toute nouvelle cour extérieure visant les besoins des jeunes enfants de 4 à 8 ans.

Grâce à la création de zones d’activités variées, jeux de ballon, carrés de sable, modules adaptés, parcours à vélo, classes extérieures et agora, les élèves peuvent désormais bouger, explorer, apprendre et s’épanouir dans un environnement sécuritaire, stimulant et inclusif. « Ce projet est le fruit d’une belle mobilisation. Il reflète notre volonté de créer un milieu de vie sain, agréable et propice à la réussite scolaire », a mentionné Julie Simard, directrice de l’établissement.

Ce projet d’envergure, réalisé sur cinq ans, représente un investissement total de plus de 445 577 $ et témoigne d’un engagement collectif envers le mieux-être des enfants et la vitalité de la communauté mariveraine. Sa réalisation a été rendue possible grâce à la contribution de nombreux partenaires, dont le ministère de l’Éducation, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), la Municipalité de Sainte-Marie, ainsi que plusieurs organismes et citoyens engagés. Le CSSBE a également financé un projet d’éclairage de la cour, bonifiant l’utilisation des installations en soirée.

« Offrir aux enfants un environnement extérieur moderne, sécuritaire et inspirant, c’est investir dans leur bien-être et leur réussite. Je tiens à saluer le travail de toute l’équipe de l’école l’Éveil et du CSSBE pour ce projet rassembleur qui profite à toute la communauté », a ajouté Luc Provençal, député de Beauce-Nord.

Notons que la cour de l’école l’Éveil est aussi accessible aux familles de Sainte Marie en soirée, les fins de semaine et durant l’été.