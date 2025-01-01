Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

École primaire l'Éveil

Une cour extérieure neuve pour les enfants de Sainte-Marie

durée 18h00
16 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

L’école primaire l’Éveil inaugure sa nouvelle cour extérieure : un espace  repensé pour le bien-être des élèves et de la communauté 

L’école primaire l’Éveil, de Sainte-Marie, a procédé aujourd’hui à l’inauguration officielle de sa toute nouvelle cour extérieure visant les besoins des jeunes enfants de 4 à 8 ans.

Grâce à la création de zones d’activités variées, jeux de ballon, carrés de sable, modules adaptés, parcours à vélo, classes extérieures et agora, les élèves peuvent désormais bouger, explorer,  apprendre et s’épanouir dans un environnement sécuritaire, stimulant et inclusif. « Ce projet est le fruit  d’une belle mobilisation. Il reflète notre volonté de créer un milieu de vie sain, agréable et propice à la réussite scolaire », a mentionné Julie Simard, directrice de l’établissement.

Ce projet d’envergure, réalisé sur cinq ans, représente un investissement total de plus de 445 577 $ et témoigne d’un engagement collectif envers le mieux-être des enfants et la vitalité de la communauté mariveraine. Sa réalisation a été rendue possible grâce à la contribution de nombreux partenaires, dont  le ministère de l’Éducation, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE),  la Municipalité de Sainte-Marie, ainsi que plusieurs organismes et citoyens engagés. Le CSSBE a également financé un projet d’éclairage de la cour, bonifiant l’utilisation des installations en soirée. 

« Offrir aux enfants un environnement extérieur moderne, sécuritaire et inspirant, c’est investir dans  leur bien-être et leur réussite. Je tiens à saluer le travail de toute l’équipe de l’école l’Éveil et du CSSBE  pour ce projet rassembleur qui profite à toute la communauté », a ajouté Luc Provençal, député de Beauce-Nord. 

Notons que la cour de l’école l’Éveil est aussi accessible aux familles de Sainte Marie en soirée, les fins de semaine et durant l’été.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un moteur digne de la NASA, conçu par des étudiants québécois

Publié le 14 septembre 2025

Un moteur digne de la NASA, conçu par des étudiants québécois

Trois jeunes Beaucerons viennent de signer une page d’histoire dans le domaine de l’ingénierie spatiale étudiante. Avec l’équipe Sirius de l’Université de Sherbrooke, Matis Poulin, William et Samuel Simard ont contribué à la conception de PYROS 1, le tout premier moteur à propulsion liquide avec refroidissement régénératif jamais conçu par une ...

LIRE LA SUITE
Autobus scolaire: le CSSBE confirme un retour à la normale dès lundi

Publié le 12 septembre 2025

Autobus scolaire: le CSSBE confirme un retour à la normale dès lundi

À la suite du retrait temporaire des autobus électriques Lion, le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) a pris la décision, ce matin, de suspendre les cours pour les élèves du primaire et du secondaire, étant donné qu’un grand nombre d’entre eux utilisent les autobus concernés.  « Cette décision repose sur un principe ...

LIRE LA SUITE
Suspension des cours pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires du CSSBE

Publié le 12 septembre 2025

Suspension des cours pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires du CSSBE

Les cours du vendredi 12 septembre sont suspendus pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, en raison du retrait temporaire des autobus Lion pour des inspections préventives. Des solutions sont actuellement à l’étude afin de rétablir le service dans les plus brefs ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge