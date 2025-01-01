Nous joindre
Sainte-Marie-de-Beauce

Inauguration des 134 nouvelles places du CPE Lacet de Bottine

durée 17h00
25 septembre 2025
Par Salle des nouvelles

C’est ce mercredi 24 septembre qu’a eu lieu la visite inaugurale des deux projets de développement de places en garderie, menés par le CPE Lacet de Bottine de Sainte-Marie-de-Beauce.

La nouvelle installation, nommée «du Parc», a vu le jour juste derrière celle de la rue Étienne-Raymond et peut accueillir 98 enfants, dont 20 poupons. Le bâtiment de deux étages a ouvert ses portes en janvier 2025 pour recevoir, dans un premier  temps, les enfants de l’installation Étienne-Raymond, qui devaient être relocalisés afin de finaliser les travaux intérieurs.  L’installation Étienne-Raymond, quant à elle, a pu rouvrir en juin dernier et accueille maintenant 98 enfants, dont 20 poupons,  soit une augmentation de 36 places. 

L’ensemble du projet aura été complété en trois ans et demi, sans dépassement de coûts grâce à un investissement d’un peu plus de 4,8 millions pour la construction neuve et de 2,3 millions pour l’agrandissement, presque entièrement financés par le ministère de la Famille. Ces nouvelles places ont également permis la création de près de 25 postes permanents  d’éducatrices à l’enfance, d’éducatrices spécialisées et de responsables de l’alimentation, pour lesquels le CPE est toujours en recrutement actif. 

«Plusieurs familles se sont jointes à nous au cours de la dernière année grâce à la nouvelle installation et à l’agrandissement.  L’accueil de personnel compétent en petite enfance fait l’objet d’une forte campagne de recrutement depuis plus d’un an et connaît un beau succès malgré une pénurie de main-d’œuvre bien présente dans notre secteur d’activité. Le CPE ne ménagera pas les efforts pour combler l’ensemble de ces nouvelles places et poursuivre une offre de services de grande qualité», a déclaré François Lepage, directeur général de l’organisation, lors de l'événement d'inauguration.

Signalons que depuis 1984, le CPE Lacet de Bottine offre des services de garde éducatifs à la petite enfance dans quatre installations situées à Sainte-Marie et à Saint-Elzéar.

