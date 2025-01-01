Inauguration des locaux en techniques policières et en soins préhospitaliers d’urgence

C'est ce lundi 29 septembre que le Cégep Beauce-Appalaches (CBA) a inauguré, à son campus de Saint-Georges, ses tout nouveaux locaux dédiés aux programmes de Techniques policières (TP) et de Soins préhospitaliers d’urgence (SPU).

Réalisé au coût de 1,7 M$ et financé par le ministère de l’Enseignement supérieur, ce projet d’envergure marque une étape importante pour l’établissement d’enseignement collégial et pour la formation de la relève.

Officialisé en novembre 2023, l'ajout du programme de techniques policières au CBA répondait à la demande du ministère de la Sécurité publique d’augmenter le nombre de personnes diplômées au Québec. L'établissement a accueilli sa première cohorte dès l’automne 2024, seulement huit mois après l’annonce. Un total de 50 étudiantes et étudiants peuvent s'inscrire chaque année.

De même, comme les besoins en techniciens ambulanciers et techniciennes ambulancières pour la région étaient également importants, le programme de Soins préhospitaliers d’urgence a obtenu son autorisation permanente pour que l'établissement d'enseignement puisse offrir l'entièreté du programme. Auparavant, la cohorte (40 inscriptions) était formée au campus de Lac-Mégantic pour la 1ère année, et devait poursuivre ensuite à Sherbrooke. Maintenant, tout se passe sur le territoire du CBA.

Des installations modernes et immersives

L’aménagement des locaux communs aux deux programmes d’études a permis de maximiser les ressources et de créer de nouvelles possibilités de formation. Les nouveaux locaux incluent un vaste éventail de milieux de simulation réalistes: poste de police, salle d’interrogatoire, appartement, commerce modulable, parc d’intervention, aire ouverte avec véhicule, ainsi qu’un local de pratique spécialisé pour les étudiantes et étudiants en SPU. Une mezzanine abrite également une nouvelle classe de 40 places et les bureaux du personnel enseignant des deux programmes.

Les lieux sont équipés de technologies de pointe: un système de caméras et de micros permettant d’enregistrer les simulations, ce qui permet d’analyser en direct ou en différé les interventions étudiantes. On y retrouve également des équipements spécialisés, comme des armes factices, des vestes de protection ou du matériel de simulation médicale. Les étudiantes et étudiants disposent aussi de radios portatives, d’outils pour se préparer aux tests physiques de l’École nationale de police du Québec (ENPQ) ainsi que de technologies immersives, comme un projecteur grand angle pour recréer diverses situations d’intervention.

Un projet porteur

La cérémonie d'inauguration officielle s’est déroulée en présence du député de Beauce-Sud, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, Samuel Poulin, de la directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches, Caroline Bouchard, ainsi que du directeur des études et de la vie étudiante, Jean-Philippe Vachon.

«L'arrivée de la technique policière à Saint-Georges permet aujourd'hui de bonifier l'offre de locaux pour nos étudiants. Grâce à nos investissements soutenus et à la belle collaboration avec la direction du Cégep, notre institution est devenue moderne et surtout, une fierté, pour toute la Beauce. Avec cette réalisation, on vient de l'amener à un autre niveau», a soutenu Samuel Poulin.

Pour sa part, Caroline Bouchard a rappelé qu'au-delà des installations, ce projet témoigne d’une collaboration unique entre les équipes de ces deux programmes, favorisant des scénarios d’apprentissage communs dans des conditions réalistes. «Nous sommes extrêmement fiers d’avoir concrétisé ce projet en un temps record. C’est une réalisation qui reflète non seulement l’innovation pédagogique du Cégep Beauce-Appalaches, mais aussi la force de la collaboration, une valeur importante pour notre Cégep. Ensemble, nous contribuons concrètement au développement de toute notre région», a déclaré fièrement la directrice générale.

L’équipe du Cégep a également pu s’inspirer des meilleures pratiques observées dans d’autres établissements pour guider la réalisation des locaux. «Grâce à ces aménagements et aux technologies de pointe qui les accompagnent, nous avons recréé des environnements d’apprentissage réalistes. Les étudiantes et étudiants bénéficient de conditions optimales pour développer leur savoir-faire et se préparer efficacement aux exigences de leur future profession», a mentionné Jean-Philippe Vachon.

Outre le soutien financier du ministère de l’Enseignement supérieur, les locaux ont été aménagés avec la collaboration étroite de plusieurs établissements d’enseignement collégial, dont l’Abitibi-Témiscamingue, Garneau et La Cité collégiale d’Ottawa. La contribution de partenaires clés tels que Cambi, Dessercom, le CIMIC, ainsi que de nombreux corps policiers, notamment la Sûreté du Québec, a également été déterminante dans la réalisation de ces nouvelles installations et la mise en place de ces programmes d’études.