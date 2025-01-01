Le prix de la «Personnalité engagée» pour la cégépienne Laura Hétu

Étudiante en Sciences de la nature au Cégep Beauce-Appalaches, Laura Hétu s’est vu décerner le prix de la Personnalité engagée, lors du prestigieux Gala Forces AVENIR, tenu récemment à Québec.

Ce prix récompense une cégépienne ou un cégépien dont le parcours témoigne d’un engagement remarquable, d’un leadership rassembleur et d’une profonde implication dans sa communauté.

Depuis son jeune âge, Laura Hétu se démarque par son initiative et son désir de contribuer positivement à la société. À dix ans, elle distribuait déjà des arbres pour encourager la protection de l’environnement. Aujourd’hui, elle conjugue avec succès études, engagement et leadership au Cégep Beauce-Appalaches.

Récemment nommée présidente de l’Association générale étudiante (AGE), Laura s’implique activement dans la vie collégiale, notamment au centre d’aide à la réussite en sciences, où elle accompagne sept personnes aux études, ainsi que dans l’organisation d’activités comme les Journées portes ouvertes. Elle a aussi occupé les postes de vice-présidente de la coopérative étudiante et de conseillère aux affaires internes de l’AGE, où elle a chapeauté plusieurs projets, dont un partenariat avec le Frigo-Don visant à offrir du soutien alimentaire aux membres de la communauté étudiante dans le besoin.

Pour Laura Hétu, l’engagement, c’est «bâtir des ponts entre les cultures et les générations». Elle met cette vision en pratique en visitant des résidences pour personnes âgées, en organisant des activités pour stimuler leur participation et briser l’isolement. Atteinte d’arthrite juvénile et d’une maladie cardiaque depuis l’adolescence, elle explique que l’implication communautaire est pour elle une façon de reprendre le contrôle sur sa vie: alors que sa santé lui échappe parfois, son engagement est une force qu’elle choisit. Malgré les défis physiques qui affectent son quotidien, elle refuse d’être définie par la maladie, préférant l’être par son désir d’aider et d’avoir un impact positif autour d’elle.

Pour la direction du Cégep Beauce-Appalaches, le parcours de Laura Hétu illustre parfaitement les valeurs qui animent l’établissement. «Laura se distingue par ses qualités d’engagement, de solidarité et de leadership, qui font d’elle un exemple inspirant de persévérance et d’altruisme pour les étudiantes et étudiants du Cégep», souligne Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante. Caroline Bouchard, directrice générale, abonde dans le même sens: «Par sa résilience et son regard tourné vers les autres, Laura nous rappelle la force du cœur et l’importance de l’engagement. Elle incarne la bienveillance et la détermination qui font la richesse de notre communauté collégiale.»

Laura collabore également avec Passion FM comme chroniqueuse bénévole, où elle fait découvrir les événements et les gens de sa région. Par son implication dans divers projets, dont Virez Culture, elle contribue au rayonnement de la Beauce. Organisée et déterminée, elle entame sa dernière année en Sciences de la nature et souhaite poursuivre des études en pharmacie à l’Université d’Ottawa.

Une finaliste inspirante: Mia Bolduc et le Défi Monts-Dons

Le Cégep tient également à souligner la distinction de Mia Bolduc, finaliste au Gala Forces AVENIR pour son projet Défi Monts-Dons dans la catégorie Santé et saines habitudes de vie. Conçu dans le cadre d’un cours en Techniques de comptabilité et de gestion, ce projet d’équipe a d’abord pris la forme d’une course à relais au profit du 24h Tremblant, réunissant 140 coureuses et coureurs et permettant d’amasser 6 000 $. Fort de ce succès, Mia a ensuite relancé seule l’événement sous le nom Défi Monts-Dons, cette fois au bénéfice de Jojo et ses clowns, un organisme qui apporte rires et réconfort aux enfants malades. L’édition 2025 a mobilisé 440 participantes et participants et généré 21 000 $. Par son leadership et sa détermination, Mia incarne l’esprit d’engagement et de solidarité du Cégep Beauce-Appalaches.

Rappelons que Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à la formation de citoyennes et citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.

Source: Jennyfer Thiboutot, conseillère en communication