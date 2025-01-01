Nous joindre
Cégep Beauce-Appalaches

Un autre mandat de cinq ans pour Jean-Philippe Vachon

durée 09h00
4 décembre 2025
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches vient de renouveler,  pour un mandat de cinq ans, le contrat de Jean-Philippe Vachon, à titre de directeur des études et de la vie étudiante.

Dans le communiqué d'annonce, les dirigeants de l'établissement expliquent que, depuis son entrée en fonction en avril 2021, il  a exercé ses responsabilités «dans un contexte marqué par des transformations majeures» au sein du réseau collégial et du Cégep Beauce-Appalaches.

Ainsi, au cours des dernières années, il a piloté ou contribué à plusieurs chantiers déterminants, notamment liés à la croissance importante de la population étudiante, à l’évolution des pratiques pédagogiques, à la modernisation des environnements d’apprentissage et à l’adaptation institutionnelle liée aux effets persistants de la pandémie. «Son leadership stratégique et collaboratif a permis de maintenir l’accès à une formation de qualité tout en soutenant la réussite et l’expérience étudiante dans un contexte exigeant», poursuit le communiqué.

Pour les gestionnaires de l'institution, ce renouvellement de mandat témoigne de la confiance accordée au directeur pour poursuivre ce travail stratégique, soutenant à la fois la mission éducative, l’expérience étudiante et le développement du cégep dans un contexte d’évolution rapide.

«M. Vachon a fait preuve d’un engagement remarquable envers notre cégep, notre personnel et surtout, nos étudiantes et étudiants. Sa vision cohérente du développement des programmes et de l’expérience étudiante a permis au Cégep Beauce-Appalaches de traverser des années exigeantes tout en continuant d’avancer. Nous sommes très heureux qu’il poursuive son mandat et nous l’assurons de tout notre appui» a souligné François Giroux, président du conseil d’administration.

