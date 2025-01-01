Des locaux repensés pour les centres d’aide du campus de Saint-Georges

Le Cégep Beauce-Appalaches, et sa Fondation, ont procédé, ce jeudi 30 octobre, à l’inauguration des nouveaux centres d’aide du campus de Saint-Georges, des espaces modernes et entièrement repensés pour soutenir la réussite étudiante.

Aménagés entre mai et septembre cette année, les locaux de 160 m² regroupent désormais sous un même toit les centres d’aide en français (CAF), en mathématiques (CAM), en philosophie (CAP) et en anglais (CAA). Ce rapprochement favorise une approche intégrée du soutien académique et simplifie l’accès aux services pour l’ensemble des étudiantes et étudiants, évaluent les administrateurs de l'établissement.

Les installations comprennent du mobilier ergonomique, des outils technologiques à jour ainsi qu’un système de ventilation entièrement renouvelé, garantissant la qualité de l’air et le confort. Une nouvelle salle mécanique a également été construite au 5ᵉ étage afin d’assurer la performance du système.

Le tout a été réalisé grâce à un investissement de 477 000 $, entièrement financé par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, le troisième en importance pour l'organisme, qui a injecté depuis 2014 quelque 2,7 M$ dans divers projets, incluant des centaines de bourses.

«Je suis particulièrement heureux que ce projet majeur soit spécifiquement pour le campus de Saint-Georges qui, pour la Fondation, est le vaisseau-amiral du cégep», a déclaré le président du conseil d'administration, René Allen. Il a d'ailleurs profité de la tribune pour annoncer publiquement qu'il laissait l'organisation, après avoir consacré 16 ans de loyaux services, dont dix à la présidence.

«Ces espaces ne sont pas de simples locaux. Ce sont des lieux de confiance, de soutien, de persévérance, et de réussite, des lieux à l'image de ce que nous souhaitons incarner comme établissement un cégep humain ancré dans sa communauté et tourné vers l'accompagnement de chacun et chacune», a indiqué la directrice générale du CB-A, Caroline Bouchard.

Pour sa part, le directeur adjoint des études, Philippe Racette, a ajouté que «cette transformation témoigne de notre volonté d'offrir à notre communauté étudiante, non seulement un encadrement de qualité, mais aussi un milieu de vie où elles se sentent soutenus, valorisés et accompagnés.». Il estime que ces services contribuent directement aux excellents taux de performance du Cégep Beauce-Appalaches, qui ont atteint, au cours de la dernière année scolaire, un niveau de 93,7 % pour la réussite globale des cours, et de 92,7 % à l’épreuve uniforme de français.