Inauguration en Beauce du premier CPE préfabriqué au Québec

C'est ce lundi, en Beauce, qu'a été inauguré le tout premier centre de la petite enfance (CPE) préfabriqué au Québec.

Il s'agit de l'installation Les Lacets colorés, le deuxième bâtiment de garderie du CPE Passe-Lacets de Saint-Prosper.

Le centre a été construit en seulement quatre mois, par l'entrepreneur RCM de Saint-Benoît-Labre, un délai nettement inférieur aux neuf à 12 mois habituellement nécessaires pour ce type d'infrastructure, a expliqué la ministre de la Famille, Kateri Champagne Jourdain, qui était présente pour officier à l'inauguration.

«Ce premier CPE préfabriqué au Québec, c'est beaucoup plus qu'une installation de qualité pour les tout-petits, c'est une réponse concrète, rapide et adaptée aux besoins réels des parents. Grâce à ce mode de construction, nous serons en mesure de livrer plus rapidement d'autres projets dans les régions du Québec. Ce n'est qu'un début, d'autres CPE préfabriqués verront le jour et ce sont les familles qui en sortiront gagnantes», a déclaré la ministre.

Ainsi, au Québec, six autres projets du genre sont en cours de construction, alors que quatre sont au stade de conception. Trois CPE sont en processus d'acquisition d'un terrain en vue de participer au projet pilote.

Le coût total du projet est évalué à 2,9 millions de dollars. La contribution du gouvernement du Québec s'élève à 2 869 482 $, et celle du CPE, à 42 593 $. Pour sa part, la municipalité de Saint-Prosper a offert gratuitement le terrain sur la 15e avenue, évalué à 40 000 $.

Avec l'ouverture de ce nouvelle installation, 52 places additionnelles subventionnées à 9,35 $ par jour sont désormais offertes aux familles de la région. Parmi ces places, 10 sont prévues pour accueillir les enfants de 18 mois et moins. La garderie est en opération depuis le 8 septembre et déjà, affiche complet, a indiqué Chantal Gamache, directrice générale du CPE Passe-Lacets. Le premier bâtiment du centre, sur la 25e avenue, compte lui aussi 52 places. Maintenant, le centre engage 28 personnes, dont 14 nouveaux emplois ont été créés avec la 2e installation.

«C'est une excellente nouvelle pour les familles de Saint-Prosper et de toute la Beauce!, a clamé bien fort le député de Beauce-Sud, ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, et ministre responsable de la Jeunesse, Samuel Poulin, lors de l'inauguration. Nous avons travaillé fort pour arriver à la réalisation de ce projet unique au Québec. Aujourd'hui, je suis très fier que la Beauce fasse donc figure de pionnière avec la livraison de ce premier projet de CPE préfabriqué [qui] exprime tout le savoir économique de la préfabrication comme l'une des solutions pour créer des places plus rapidement partout au Québec.»

Quant au maire de Saint-Prosper, Alain Maheux, il s'est dit enchanté de voir que l'on pouvait mener rapidement es projets de qualité au Québec pour répondre aux besoins des familles. «Oui, c'est possible de faire des garderies, des milieux de vie de qualité pour nos enfants au Québec. Oui, ça a pas toujours été facile et évident, mais aujourd'hui, on peut dire mission accomplie», a conclu le premier magistrat.