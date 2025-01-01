Nous joindre
Cégep Beauce-Appalaches 

Quelque 36 diplômes remis aux finissants du campus de Lac-Mégantic

durée 15h00
30 octobre 2025
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Le Cégep Beauce-Appalaches a mené sa 22e cérémonie de remise des diplômes, le samedi 25 octobre, pour les  finissantes et les finissants du campus de Lac-Mégantic.

L’événement a rassemblé la communauté collégiale, les familles et les partenaires du milieu pour souligner la persévérance et le travail accompli des étudiantes et étudiants des programmes de Sciences humaines, Sciences de la nature et Techniques d’éducation spécialisée, pour lesquels 36 diplômes ont été remis.

Signalons que ces derniers font partie des 630 diplômes d’études collégiales (DEC) et 556 attestations d’études collégiales (AEC) qui ont été décernés pour l'année scolaire 2024-2025.

De plus, afin de souligner l’excellent travail académique, le dépassement et la persévérance des étudiantes et étudiants, le CB-A a remis plusieurs bourses totalisant 6 300 $, offertes grâce à la générosité des partenaires régionaux et de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Les récipiendaires 2025 du campus de Lac-Mégantic sont:

Bourse de l’excellence scolaire de 800 $
Secteur des programmes préuniversitaires
Naomie Arguin, étudiante en Sciences de la nature 
Secteur des programmes techniques
Sarah Gauthier, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée 

Bourse du mérite scolaire de 800 $ & Médaille académique du Gouverneur général
Émile Richard, étudiant en Sciences de la nature

Bourse Méritas par programme de 500 $
Loïc Giguère, étudiant en Techniques d’éducation spécialisée 
Antoine Thibault, étudiant en Sciences de la nature
Élisabeth Bilodeau, étudiante en Sciences humaines 

Bourse Engagement de 700 $ & Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse
Alexandra Lauzon, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée
Loïc Giguère, étudiant en Techniques d’éducation spécialisée

Bourse progrès scolaire de 500 $
Secteur des programmes préuniversitaires
Louca Fortin, étudiant en Sciences humaines 
Secteur des programmes techniques
Ludovic Dallaire, étudiant en Techniques d’éducation spécialisée

