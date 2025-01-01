Quelque 36 diplômes remis aux finissants du campus de Lac-Mégantic

Le Cégep Beauce-Appalaches a mené sa 22e cérémonie de remise des diplômes, le samedi 25 octobre, pour les finissantes et les finissants du campus de Lac-Mégantic.

L’événement a rassemblé la communauté collégiale, les familles et les partenaires du milieu pour souligner la persévérance et le travail accompli des étudiantes et étudiants des programmes de Sciences humaines, Sciences de la nature et Techniques d’éducation spécialisée, pour lesquels 36 diplômes ont été remis.

Signalons que ces derniers font partie des 630 diplômes d’études collégiales (DEC) et 556 attestations d’études collégiales (AEC) qui ont été décernés pour l'année scolaire 2024-2025.

De plus, afin de souligner l’excellent travail académique, le dépassement et la persévérance des étudiantes et étudiants, le CB-A a remis plusieurs bourses totalisant 6 300 $, offertes grâce à la générosité des partenaires régionaux et de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Les récipiendaires 2025 du campus de Lac-Mégantic sont:

Bourse de l’excellence scolaire de 800 $

Secteur des programmes préuniversitaires

Naomie Arguin, étudiante en Sciences de la nature

Secteur des programmes techniques

Sarah Gauthier, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée

Bourse du mérite scolaire de 800 $ & Médaille académique du Gouverneur général

Émile Richard, étudiant en Sciences de la nature

Bourse Méritas par programme de 500 $

Loïc Giguère, étudiant en Techniques d’éducation spécialisée

Antoine Thibault, étudiant en Sciences de la nature

Élisabeth Bilodeau, étudiante en Sciences humaines

Bourse Engagement de 700 $ & Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse

Alexandra Lauzon, étudiante en Techniques d’éducation spécialisée

Loïc Giguère, étudiant en Techniques d’éducation spécialisée