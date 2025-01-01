Des changements à venir pour le transport scolaire en Beauce-Etchemin

D’importants changements dans le transport scolaire seront effectués par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), pour la rentrée 2026-2027.

En effet, pour des raisons budgétaires, l’organisation vise à optimiser les circuits (temps de transport pour les élèves, temps de conduite des transporteurs) et à diminuer le nombre de véhicules. Un ajustement de 2,6 millions de dollars doit être effectué pour respecter le budget.



«La décision annoncée aujourd’hui est à la fois courageuse et nécessaire. Le CSSBE doit respecter son obligation de présenter un budget équilibré. Or, au cours des trois dernières années, le transport scolaire affiche un déficit moyen d'un million de dollars et, selon les prévisions pour 2025-2026, ce déficit pourrait atteindre 2,6 millions de dollars. Ce service étant financé par une enveloppe budgétaire fermée, il n’est pas possible de compenser ces pertes par d’autres mesures», a précisé Karina Roy, directrice générale par intérim du CSSBE.

Depuis plusieurs années, le CSSBE a accordé de plus en plus de privilèges aux jeunes en matière de transport scolaire. Pour l’année scolaire en cours, 2025-2026, environ 4 000 demandes particulières ont été faites, sur 14 000 élèves transportés. Ce nombre varie chaque année, mais on constate qu’en sept ans, la clientèle a augmenté de 10% tandis que le kilométrage a augmenté de 40%. Cependant, l’enveloppe budgétaire accordée par le gouvernement pour les transports n’a pas bougé. L’objectif est donc de revenir au service de base d’il y a une dizaine d'années.

Plus de 70 % des élèves présentement transportés ne seront pas touchés par les changements prévus, soit ceux qui sont en sports études, dans un programme d’étude internationale ou qui se rendent dans leur école d’attribution.

Les jeunes qui pourraient être impactés sont ceux qui choisissent de se rendre dans un autre établissement que celui qui leur est normalement affecté. Ils devront désormais faire une demande et pourraient ne pas avoir de transport. Cependant, cela ne les empêchera pas d’être accepté dans l’école, mais les parents devront assumer les trajets.

« Il faut que les parents comprennent que si on fait le choix d’envoyer notre enfant dans une école qui n’est pas celle désignée et que ce n’est pas un sport-étude reconnu, l’école peut l’accepter, mais je dois savoir que je vais peut être devoir le transporter », a expliqué Karina Roy.

Une fois que tous les élèves auront été assignés à un autobus selon leur école désignée, les places restantes seront attribuées parmi les demandes particulières reçues (par exemple, pour une demande de transport pour une école autre que celle désignée, une deuxième adresse ou une autre raison). Actuellement, il est impossible de prédire le nombre de places disponibles avant les inscriptions de février. Toutefois, le CSSBE anticipe une disponibilité moindre par rapport aux années précédentes.

De plus, une augmentation du prix de transport est à prévoir, car désormais le montant à payer sera de 360 dollars par élève, au lieu de l'ancien tarif établi depuis dix ans, entre 125 $ et 250 $ .

Les transporteurs inquiets

Les compagnies de transport ont été mises au fait qu’il y a une optimisation des circuits et ont souligné leur volonté de collaborer lors de la séance du conseil d’administration du CSSBE tenue ce mardi soir.

« On a un peu d'inquiétude parce qu’on sait qu’il y a des circuits qui vont disparaître, mais on souhaite ne pas se ramasser avec des autobus bondés parce que niveau sécurité, je peux vous confirmer que c’est pas la même chose. Un conducteur qui transporte 70 jeunes versus 48, en plus la discipline au travers de tout ça c’est pas facile », a indiqué Alain Champagne, propriétaire des Autobus Champagne de Saint-Honoré-de-Shenley.

Il a alors suggéré de ne pas y faire des changements trop drastiques, mais d’y aller petit à petit, « avec un plan quinquennal par exemple. »

Les informations sur ce nouveau fonctionnement seront transmises aux parents d’ici le 3 novembre. Cependant, les tracés sont à décider d’ici Noël pour pouvoir ensuite échanger directement avec les transporteurs sur les plans prévus. Ensuite, les parents seront avisés afin de faire un choix éclairé au moment des inscriptions pour la rentrée 2026-2027.

Notons que le CSSBE couvre un vaste territoire de 6 147,18 km². Il transporte quotidiennement plus de 14 000 élèves et, en 2025-2026, les autobus scolaires parcourent quotidiennement 31 801 km ce qui représente annuellement 5 724 180 km.