Le Centre universitaire des Appalaches (CUA) vient d’annoncer le démarrage d’une nouvelle cohorte au baccalauréat en travail social de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), dès l’automne 2026.

Cette formation, qui est offerte sur le territoire du CUA, sera destinée aux personnes diplômées en techniques de travail social.

La formule choisie pour offrir le programme a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des personnes en emploi. Offerte à temps partiel sur une période de cinq ans, cette approche permettra aux étudiantes et aux étudiants de suivre deux cours par trimestre, à l’exception de l’été, qui sera réservé à un cours optionnel ou à un atelier d’intégration d’un crédit. L’enseignement se donnera en présentiel à Saint-Georges, selon une formule intensive de fin de semaine.

«C’est une excellente nouvelle pour nos étudiantes et étudiants, qui peuvent mettre concrètement en pratique, dans leur milieu professionnel, les connaissances et les théories acquises, a mentionné Patrick Busque, directeur général du CUA. L’UQAR demeure un partenaire précieux, et cette collaboration permet de mieux concilier les réalités personnelles et professionnelles des apprenantes et des apprenants de notre région.»

Une séance d’information concernant ce programme aura lieu le mardi 18 novembre à 18 h 30, en présence au CUA au local 4025. Contactez Caroline Turgeon au cturgeon@cua.qc.ca pour vous y inscrire et obtenir plus de détails.