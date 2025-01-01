Le diplôme collégial: un moteur d'avenir dans un contexte économique incertain

De passage en Beauce dans le cadre de sa tournée des cégeps, la présidente-directrice générale de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit, a rencontré la direction et les équipes du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), un établissement en pleine croissance au cœur d’une région reconnue pour son dynamisme entrepreneurial.

Alors que le taux de chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans atteint 9,9 %, et que l'emploi est en baisse de 2 % pour ce même groupe d'âge, selon le plus récent Bulletin mensuel du marché du travail au Québec produit par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, les administrateurs du CBA rappellent l’importance des études collégiales comme levier d’accès à l’emploi et à la stabilité professionnelle.

«Dans un marché du travail transformé par l’intelligence artificielle et la conjoncture économique, la formation devient plus que jamais essentielle. Nos diplômées et diplômés s’intègrent rapidement dans des secteurs recherchés. Les études collégiales demeurent la meilleure garantie d’un emploi durable et qualifié», a souligné Caroline Bouchard, directrice générale de l'établissement

«Dans un contexte économique exigeant, les cégeps sont au cœur de la relance. Ils requalifient la main-d’œuvre, accompagnent la réussite des étudiantes et étudiants, et soutiennent directement le développement des régions. Le Cégep Beauce-Appalaches incarne parfaitement ce rôle moteur: il est enraciné dans sa communauté, il fait avancer toute la Beauce», a déclaré Marie Montpetit.

Répondre aux besoins du marché du travail

Au cours des dernières années, le CBA a su faire preuve d’agilité en adaptant son offre de formation afin de répondre aux besoins changeants du marché du travail. Plusieurs nouveaux programmes ont vu le jour, notamment en Techniques policières, Soins préhospitaliers d’urgence, Techniques d’inspection de grands bâtiments et Attestation d’études collégiales en assurance de dommages des particuliers. Développées en étroite collaboration avec les employeurs et les acteurs du milieu, ces formations contribuent à former une relève hautement qualifiée.

Pour soutenir sa croissance et offrir un environnement d’apprentissage à la hauteur des attentes, l'institution scolaire investit continuellement dans des infrastructures modernes et une approche pédagogique axée sur la pratique. L’établissement a récemment procédé à l’amélioration et à l’ajout de locaux spécialisés, notamment pour les programmes de Soins préhospitaliers d’urgence, de Techniques policières, de Techniques d’éducation à l’enfance et de Soins infirmiers.

Grâce à ces investissements et à une offre de formation qui reflète la réalité du marché du travail, la croissance du Cégep Beauce-Appalaches se poursuit à un rythme soutenu. À l’automne 2025, l’établissement a accueilli 2 222 étudiantes et étudiants au secteur régulier sur ses trois campus de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic, soit une hausse de 7 % par rapport à l’an dernier. Plusieurs programmes techniques se distinguent cette année par leur nombre élevé d’inscriptions, confirmant l’attrait marqué des jeunes pour des formations concrètes menant directement à des emplois valorisants et intéressants

La formation continue connaît elle aussi une croissance importante, portée par la demande accrue de perfectionnement et de requalification professionnelle. Cette progression témoigne du rôle essentiel du Cégep dans le développement des compétences tout au long de la vie et dans le soutien à la vitalité économique régionale.