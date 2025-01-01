Trois élèves de la Beauce parmi l’élite mondiale en robotique

Trois élèves de 4e secondaire de la polyvalente de Saint-Georges ont vécu une expérience hors du commun en participant à la finale mondiale de la World Robot Olympiad (WRO), qui s’est tenue du 26 au 28 novembre à Singapour.

Champions canadiens en mai dernier, Antoine Lessard, Benjamin Beauchemin et Maxence Beauchemin, accompagnés de leur enseignant Nil Poulin, ont représenté fièrement le Canada et le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE) dans la catégorie Robomission Junior, aux côtés de 112 équipes provenant de 55 pays.

Durant cette compétition d’envergure, les jeunes ont démontré des compétences remarquables en conception, programmation et résolution de problèmes. Leur prestation a impressionné dès la première journée, rivalisant avec les meilleures équipes au monde. Malgré un léger détail technique qui a influencé leur classement, ils ont terminé 31e place sur 112 équipes, se hissant parmi l’élite mondiale, un exploit impressionnant pour une première expérience internationale.

«Voir nos élèves rivaliser avec les meilleures équipes au monde et relever des défis aussi complexes, c’est une immense fierté. Ils ont travaillé avec passion, créativité et persévérance. Cette expérience leur prouve qu’avec de l’effort et de l’audace, tout est possible», a mentionné Nil Poulin, enseignant accompagnateur de la polyvalente de Saint-Georges.

Au-delà des résultats, cette aventure a été une véritable école de vie: 30 heures de déplacement, adaptation à un décalage horaire de 13 heures, découverte de nouvelles cultures et stratégies, échanges avec des participants de près de 90 pays. Les élèves reviennent enrichis par cette expérience unique, porteurs d’une vision élargie de la technologie et de la collaboration internationale.

«Cette réussite témoigne de la passion, de la persévérance et de l’ouverture sur le monde que nous souhaitons offrir à nos élèves. Ils ont relevé des défis complexes avec créativité et détermination, des qualités essentielles pour bâtir l’avenir», a souligné Karina Roy, directrice générale par intérim du CSSBE.

Les jeunes ne comptent pas s’arrêter là: ils se préparent déjà pour les prochaines compétitions, dont la finale mondiale 2026 qui se tiendra à Porto Rico.