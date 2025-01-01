Des projets éducatifs qui changent des vies à l’édifice Les Sources

L’équipe-école de l’édifice Les Sources et le CSSBE ont présenté, ce mardi 9 décembre à Saint-Georges, l’évolution de ses classes de participation sociale et du programme DHS (Développement des habiletés spécifiques), deux initiatives mises en place depuis octobre 2024 pour soutenir les adultes vivant avec des besoins particuliers.

Ces projets, déployés en Beauce et déjà étendus jusqu’à Lac-Etchemin, visent à favoriser l’autonomie, l’inclusion et la participation active de ces adultes dans leur communauté.

Les classes de participation sociale offrent aux élèves adultes un environnement où ils peuvent développer leurs habiletés relationnelles, sensorielles, cognitives et psychomotrices, tout en consolidant leur autodétermination et leur intégration socioprofessionnelle.

Pour sa part, le programme DHS, implanté dans une classe dédiée depuis octobre 2024, s’adresse aux adultes ayant des handicaps multiples ou une déficience intellectuelle moyenne à sévère ou profonde.

« Ces projets reflètent notre engagement à offrir des services adaptés qui favorisent l’autonomie et la participation active des adultes dans leur communauté. Nous sommes fiers de l’implication de notre équipe-école et des progrès réalisés par nos élèves », a lancé Julie Longchamps, directrice adjointe.

En Beauce, où l’accès à des services éducatifs spécialisés pour adultes demeure limité, ces programmes répondent à un besoin concret identifié par les familles et les intervenants du milieu. Les ateliers créés par l’équipe enseignante et les techniciennes en éducation spécialisée comme le Marché de Noël, la Costumerie, les plateaux de travail, ou encore la classe extérieure, enrichissent un parcours éducatif souvent difficile à trouver ailleurs dans la région.

« La mission de la classe est de poursuivre l'offre de service au niveau de nos élèves adultes, ayant une déficience qui va de moyenne à très forte. Donc on veut maintenir le développement des habiletés spécifiques. On va travailler au niveau du développement de la psychomotricité cognitive, de travailler l'autodétermination aussi. On a aussi comme mission d'aller développer le volet socioprofessionnel et communautaire en ayant des partenaires extérieurs », a complété Amélie Laplante, enseignante de la classe DHS.

« Une réussite » pour les familles

Sur place, plusieurs parents ont témoigné de l’importance de cette nouvelle classe dans la vie de leur enfant. Pour Catherine Larochelle, maman de Joseph, cette structure représente un véritable tournant : « Joseph, c’est important pour moi qu’il ait différents endroits où aller. Il est heureux tous les jours quand il vient ici. Quand il revient à la maison, il est fatigué, et je sais qu’il a été stimulé. Il est plus présent, il s’amuse, il apprend. C’est une vraie réussite. »

Elle souligne également les défis rencontrés lorsque son fils a atteint 21 ans, âge où les parcours scolaires traditionnels cessent. « On s’assoit au service scolaire, on a un plan d’intervention… mais ils n’ont rien à nous offrir. On se demande alors "on fait quoi ? ". On veut qu’il continue à apprendre. » L’intégration de Joseph dans la classe DHS a répondu à ce manque. « Imaginez, il a du un pour un, là. C’est incroyable », dit-elle, en évoquant l’accompagnement dont il bénéficie au quotidien.

Une vision pleinement partagée par Anne Bouchard, la maman de Hubert. « Ça a complètement changé sa vie. Il a besoin de sortir comme les jeunes de son âge, d’aller quelque part, de se sentir qu’il sert à quelque chose. Elle se souvient d'ailleurs de l’émotion de la première journée. Quand ils se sont vus, Joseph et lui, ça a été incroyable. On s’est mises à pleurer. Il était tellement content. »

Ces témoignages révèlent un besoin criant dans la région, celui de lieux où les adultes vivant avec une déficience ou un handicap peuvent poursuivre leurs apprentissages, maintenir leurs acquis et socialiser. « Nous, comme parents, on vieillit aussi, on est moins là pour stimuler », a complété Mme Bouchard, qui se dit soulagée de voir son fils entouré, actif et heureux.

Un projet qui rayonne au-delà des murs

Le programme de participation sociale s’appuie sur quatre axes, santé et mieux-être, environnement et consommation, monde du travail et citoyenneté. Ces axes permettant aux adultes d’apprendre à travers des projets concrets, ancrés dans la communauté. La collaboration avec des milieux scolaires, communautaires ou municipaux contribue également à normaliser la présence de ces adultes dans des environnements variés.

Pour la Beauce, où l’offre de services pour les adultes ayant des besoins particuliers demeure en développement, l’édifice Les Sources devient désormais un lieu de référence innovant et essentiel.