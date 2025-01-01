Une réussite du premier concours intercollégial des designers d’intérieur

Nous joindre
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Quelque 27 étudiantes et étudiants, provenant de neuf cégeps du Québec, ont pris part au tout premier concours intercollégial Les Designers de demain, qui s'est déroulé les 17 et 18 octobre au campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches (CB-A).

L'événement comptait aussi sur la présence d'une douzaine de membres du personnel enseignant en design d’intérieur, ainsi que de la directrice générale de l’Association professionnelle des designers d’intérieur du Québec (APDIQ), Marie-Claude Parenteau-Lebeuf.

Ce sont les enseignantes Suzie Lamontagne et Mélanie Turcotte, du programme de Techniques de design d’intérieur du CB-A, qui ont été les créatrices de cette rencontre organisée dans un esprit de collaboration, d’échanges et de mise en valeur du talent étudiant.

Ainsi, le concours invitait les participantes et les participants à résoudre une mise en situation concrète et à présenter leurs propositions devant un jury composé de professionnelles du milieu, soit Mylène Larochelle et Mégane Pouliot (Artopex), Laurence Gélinas (Benjamin Moore), ainsi que de Geneviève Hamelin (Hamelin Design).

Voici les lauréats du concours:

Première place
Noémie Bouchard, Emma Joanisse et Maëva Lamarche — Cégep de l’Outaouais
Bourse de 1 500 $ offerte par Artopex

Deuxième place
Magalie Allard, Julia Richer Beauchemin et Alexane Feldt — Cégep du Vieux-Montréal
Bourse de 900 $ offerte par Benjamin Moore

Troisième place
Julien Bélanger-Duval, Félicia Larouche et Pauline Sécher — Cégep Garneau (Sainte-Foy)
Bourse de 600 $ offerte par la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches

«Ce fut un moment riche en apprentissages, en créativité et en rencontres. Réunir plusieurs cégeps autour d’un même projet a permis de tisser des liens entre les établissements et de raviver l’enthousiasme de la relève cégépienne pour le design d’intérieur», a souligné Mélanie Turcotte, co-organisatrice de l’événement.

Outre de faire rayonner la relève, le concours vise à promouvoir le programme collégial de design d’intérieur à travers le Québec et à encourager le réseautage entre les étudiantes et étudiants de différents établissements.

Cette première mouture ayant connu un grand succès, le concours intercollégial Les Designers de demain sera de retour l’an prochain.

