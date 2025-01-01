Une enseignante et deux anciens élèves de la polyvalente Saint-François récompensés

Une enseignante ainsi que deux anciens élèves de la polyvalente Saint-François de Beauceville ont reçu un prix lors du Gala Forces AVENIR 2025.

Tout d'abord, Annie Cliche s’est vu décerner la médaille d’or dans la catégorie Personnel engagé. Cette distinction met en lumière son engagement auprès des élèves, notamment par la mise en place d’activités parascolaires favorisant leur développement personnel et leur implication dans la vie scolaire.

De plus, Antoine Gagné s'est vu remettre le prix Élève persévérant, et Thomas Mathieu, celui de l'Élève engagé. Ils sont tous les deux des anciens élèves de la polyvalente Saint-François. Antoine s’est distingué par sa détermination et son engagement envers sa réussite scolaire, tandis que Thomas s’est illustré par son implication active dans des projets qui ont enrichi la vie scolaire et communautaire.

« Ces reconnaissances illustrent la force de l’engagement et la persévérance qui animent notre communauté éducative. Nous sommes fiers de voir nos élèves et notre personnel rayonner bien au- delà des murs du CSSBE », a souligné Mme Karina Roy, directrice générale par intérim du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE)