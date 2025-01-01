Nous joindre
Gala Forces AVENIR 2025

Une enseignante et deux anciens élèves de la polyvalente Saint-François récompensés

durée 14h00
4 novembre 2025
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Une enseignante ainsi que deux anciens élèves de la polyvalente Saint-François de Beauceville ont reçu un prix lors du Gala Forces AVENIR 2025. 

Tout d'abord, Annie Cliche s’est vu décerner la médaille d’or dans la catégorie Personnel engagé. Cette distinction met en lumière son engagement auprès des élèves, notamment par la mise en place d’activités parascolaires favorisant leur développement personnel et leur implication dans la vie scolaire.

De plus, Antoine Gagné s'est vu remettre le prix Élève persévérant, et Thomas Mathieu, celui de l'Élève engagé. Ils sont tous les deux des anciens élèves de la polyvalente Saint-François. Antoine s’est distingué par sa détermination et son engagement envers sa réussite scolaire, tandis que Thomas s’est illustré par son implication active dans des projets qui ont enrichi la vie scolaire et communautaire. 

« Ces reconnaissances illustrent la force de l’engagement et la persévérance qui animent notre communauté éducative. Nous sommes fiers de voir nos élèves et notre personnel rayonner bien au- delà des murs du CSSBE », a souligné Mme Karina Roy, directrice générale par intérim du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE)

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des locaux repensés pour les centres d’aide du campus de Saint-Georges

Publié le 31 octobre 2025

Des locaux repensés pour les centres d’aide du campus de Saint-Georges

Le Cégep Beauce-Appalaches, et sa Fondation, ont procédé, ce jeudi 30 octobre, à l’inauguration des nouveaux centres d’aide du campus de Saint-Georges, des espaces modernes et entièrement repensés pour soutenir la réussite étudiante. Aménagés entre mai et septembre cette année, les locaux de 160 m² regroupent désormais sous un même toit les ...

LIRE LA SUITE
Quelque 36 diplômes remis aux finissants du campus de Lac-Mégantic

Publié le 30 octobre 2025

Quelque 36 diplômes remis aux finissants du campus de Lac-Mégantic

Le Cégep Beauce-Appalaches a mené sa 22e cérémonie de remise des diplômes, le samedi 25 octobre, pour les  finissantes et les finissants du campus de Lac-Mégantic. L’événement a rassemblé la communauté collégiale, les familles et les partenaires du milieu pour souligner la persévérance et le travail accompli des étudiantes et étudiants des ...

LIRE LA SUITE
Des changements à venir pour le transport scolaire en Beauce-Etchemin

Publié le 29 octobre 2025

Des changements à venir pour le transport scolaire en Beauce-Etchemin

D’importants changements dans le transport scolaire seront effectués par le Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin (CSSBE), pour la rentrée 2026-2027.  En effet, pour des raisons budgétaires, l’organisation vise à optimiser les circuits (temps de transport pour les élèves, temps de conduite des transporteurs) et à diminuer le nombre ...

LIRE LA SUITE
