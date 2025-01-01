Don de 10 000 $ à l’école Grande-Coudée

L’école primaire Grande-Coudée, de Saint-Martin, vient de recevoir une somme de 10 000 $, remise par l’équipe de cyclistes Vooban.

Cette contribution provient des dons recueillis dans le cadre de la participation de l’équipe au 1000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie, tenu en juin dernier.

Le montant permettra à l’école d’acquérir divers équipements et du matériel sportif pour ses élèves.

En venant remettre le chèque, le capitaine du groupe, Mario Champagne, a expliqué que ce geste visait à encourager les élèves du primaire à adopter un mode de vie actif et à découvrir les bienfaits de l’activité physique, ce qui est la mission première du Grand défi Pierre Lavoie.