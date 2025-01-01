Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Remis par l’équipe de cyclistes Vooban

Don de 10 000 $ à l’école Grande-Coudée

durée 15h00
5 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

L’école primaire Grande-Coudée, de Saint-Martin, vient de recevoir une somme de 10 000 $, remise par l’équipe de cyclistes Vooban.

Cette contribution provient des dons recueillis dans le cadre de la participation de l’équipe au 1000 kilomètres du Grand défi Pierre Lavoie, tenu en juin dernier.

Le montant permettra à l’école d’acquérir divers équipements et du matériel sportif pour ses élèves.

En venant remettre le chèque, le capitaine du groupe, Mario Champagne, a expliqué que ce geste visait à encourager les élèves du primaire à adopter un mode de vie actif et à découvrir les bienfaits de l’activité physique, ce qui est la mission première du Grand défi Pierre Lavoie.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Hausse d’achalandage au Centre universitaire des Appalaches

Publié à 8h00

Hausse d’achalandage au Centre universitaire des Appalaches

Cet automne, le Centre universitaire des Appalaches (CUA) a connu une hausse de sa clientèle étudiante en formation créditée, selon les données compilées par l'établissement. Ainsi, quatre nouvelles cohortes ont débuté: Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (31 inscriptions); Baccalauréat en sciences infirmières, ...

LIRE LA SUITE
Une enseignante et deux anciens élèves de la polyvalente Saint-François récompensés

Publié hier à 14h00

Une enseignante et deux anciens élèves de la polyvalente Saint-François récompensés

Une enseignante ainsi que deux anciens élèves de la polyvalente Saint-François de Beauceville ont reçu un prix lors du Gala Forces AVENIR 2025.  Tout d'abord, Annie Cliche s’est vu décerner la médaille d’or dans la catégorie Personnel engagé. Cette distinction met en lumière son engagement auprès des élèves, notamment par la mise en place ...

LIRE LA SUITE
Des locaux repensés pour les centres d’aide du campus de Saint-Georges

Publié le 31 octobre 2025

Des locaux repensés pour les centres d’aide du campus de Saint-Georges

Le Cégep Beauce-Appalaches, et sa Fondation, ont procédé, ce jeudi 30 octobre, à l’inauguration des nouveaux centres d’aide du campus de Saint-Georges, des espaces modernes et entièrement repensés pour soutenir la réussite étudiante. Aménagés entre mai et septembre cette année, les locaux de 160 m² regroupent désormais sous un même toit les ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge