Soins infirmiers: un taux de réussite parfait à l’examen de l’Ordre

Les finissantes et les finissants en Soins infirmiers du Cégep Beauce-Appalaches ont obtenu un taux de réussite parfait de 100 % à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en septembre dernier.

Ce résultat est nettement supérieur à la moyenne provinciale de 93,6 %.

Les 23 finissantes et finissants du Cégep Beauce-Appalaches ont franchi l’épreuve avec succès, obtenant une note moyenne supérieure à la moyenne provinciale. Leur excellente performance confirme la qualité de la formation et de l’accompagnement tout au long du parcours collégial.

« L’examen de l’OIIQ est une étape obligatoire et décisive de la formation en Soins infirmiers pour obtenir le droit de pratique. C’est une épreuve exigeante qui atteste des compétences professionnelles nécessaires à la profession. La réussite de l’ensemble de nos étudiantes et étudiants témoigne tant de leur rigueur dans leurs études que de la qualité des enseignements reçus », souligne Simon Éric Bélanger, directeur adjoint des études et de la vie étudiante.

Les étudiantes et étudiants du programme se démarquent année après année par leurs compétences cliniques, leur esprit d’équipe et leur professionnalisme. « Cette réussite témoigne de la rigueur de nos étudiantes et étudiants, mais aussi de l’engagement de notre équipe enseignante. Nos diplômées et diplômés arrivent sur le marché du travail prêts à répondre aux besoins du milieu », mentionne à son tour Caroline Bouchard, directrice générale de l'établissement.

Selon l’OIIQ, 2 287 nouvelles infirmières et nouveaux infirmiers se joindront au réseau de la santé à la suite de cette session d’examen, contribuant ainsi à répondre aux besoins croissants en soins partout au Québec.

Le programme de Soins infirmiers est offert aux campus de Saint-Georges et de Lac-Mégantic. Il mise sur un équilibre entre les cours théoriques, les stages cliniques en milieu de soins et les apprentissages pratiques en laboratoire.

Le Cégep Beauce-Appalaches offre également un cheminement DEC-BAC en partenariat avec l’Université Laval, l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), campus de Lévis, et l’Université de Sherbrooke, permettant aux personnes diplômées de poursuivre leur formation vers des études universitaires.