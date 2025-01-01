En 20 ans, le Cégep Beauce-Appalaches a diplômé 260 étudiants internationaux

À l’occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le Cégep Beauce-Appalaches célèbre 20 ans d’accueil et d’accompagnement d’étudiantes et d’étudiants internationaux.

Depuis 2005, 260 étudiantes et étudiants internationaux issus de 30 pays différents ont reçu un diplôme collégial, faisant du Cégep Beauce-Appalaches.

Entre 2005 et 2025, 209 étudiantes et étudiants de la formation régulière ont obtenu leur diplôme au Cégep Beauce-Appalaches. Les principales régions de provenance sont l’île de La Réunion, la France, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, Madagascar, Haïti, le Togo et le Maroc. Les dernières années ont été marquées par une augmentation du nombre de pays représentés. En 2025, la communauté étudiante internationale du Cégep regroupe des personnes venues de 22 pays.

« Cela fait 20 ans maintenant que nous avons le privilège d’accueillir des personnes de partout dans le monde qui choisissent de venir faire leurs études en Beauce. Leur présence rappelle à quel point la diversité culturelle constitue une force pour notre communauté et une richesse pour l’ensemble de notre milieu éducatif », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale.

Au fil du temps, plusieurs programmes sont devenus des choix de prédilection pour les étudiantes et étudiants internationaux. En tête de liste figurent les programmes techniques : Éducation spécialisée, Éducation à l’enfance, Soins infirmiers, Comptabilité et gestion, et Informatique, qui connaît une popularité croissante depuis 2021.

Trois grandes périodes marquent l’évolution de la clientèle internationale:

- 2006 à 2009 : une forte croissance, notamment grâce au Dispositif de La Réunion qui soutenait financièrement les étudiantes et étudiants du département français;

- 2011 à 2018 : une stabilisation autour de 30 étudiantes et étudiants par année;

- 2021 à 2025 : une remontée importante du nombre d’inscriptions, atteignant des sommets historiques avec 134 étudiantes et étudiants en 2023, dont une proportion croissante issue du continent africain et de l’Amérique du Sud.

Une ouverture qui s’étend à la formation continue

La Formation continue du Cégep a également diplômé 51 étudiantes et étudiants internationaux au cours des deux dernières décennies. La majorité provenait de la France, du Sénégal et de Madagascar. Les programmes les plus populaires ont été Pilotage d’avions privé et commercial ainsi qu’Intégration à la profession infirmière au Québec, offerts à certaines périodes selon les besoins du marché du travail.

Une contribution enrichissante à la vie collégiale

Au-delà des chiffres, ces étudiantes et étudiants participent activement à la vie étudiante, à la culture collégiale et au dynamisme régional. Leur présence contribue à enrichir les échanges interculturels, tant dans les classes que dans la communauté beauceronne.

Fidèle à sa mission d’un enseignement accessible et ancré dans son milieu, le Cégep Beauce-Appalaches entend consolider ses initiatives et soutenir la réussite de chacune et chacun, de l’accueil à la diplomation. « Accueillir une étudiante ou un étudiant international, c’est bien plus que lui offrir un parcours d’études. C’est créer des liens humains et bâtir des ponts culturels qui font grandir toute notre communauté collégiale », a conclu Caroline Bouchard.