Au campus de Sainte-Marie

Le Cégep Beauce-Appalaches souligne la réussite de ses diplômés

durée 14h00
13 novembre 2025
Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

Le campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches a tenu, ce samedi 8 novembre, sa 22e cérémonie de remise des diplômes, célébrant le parcours de 128 finissantes et finissants issus de six programmes d’études.

L’événement a été marqué par des témoignages de fierté et de reconnaissance envers ces jeunes adultes qui amorcent maintenant un nouveau chapitre de leur vie.

Les diplômés provenaient des programmes de Sciences humaines, Sciences de la nature, Techniques de santé animale, Techniques d’éducation à l’enfance, Techniques d’éducation spécialisée ainsi que Techniques de comptabilité et de gestion (cheminement bilingue).

« Leur réussite est aussi celle d’une communauté collégiale engagée qui croit au potentiel de chaque étudiante et étudiant tout au long de leur cheminement », a souligné Caroline Bouchard, directrice générale du cégep.

Pour Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, ce moment symbolise à la fois un aboutissement et un départ : « Recevoir son diplôme, c’est marquer la fin d’un parcours, mais aussi le début d’un nouveau chapitre riche en possibilités. »

Des bourses pour souligner l’excellence

Grâce au soutien de partenaires régionaux et de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches, un montant total de 8 300 $ a été remis en bourses à des étudiantes et étudiants qui se sont démarqués par leur excellence académique, leur engagement ou leur persévérance.

Depuis sa création en tant que cégep public en 1990, l’établissement a remis plus de 14 000 diplômes d’études collégiales et 5 800 attestations d’études collégiales, contribuant à la formation de milliers de jeunes en Chaudière-Appalaches.

Voici les récipiendaires 2025 du campus de Sainte-Marie :

Bourse du mérite scolaire de 800 $ & Médaille académique du Gouverneur général
- Alice Bégin étudiante en Sciences de la nature

Bourse de l’excellence scolaire de 800 $

Secteur des programmes préuniversitaires :
- Léa Fortin étudiante en Sciences de la nature 

Secteur des programmes techniques :
- Alexis Labrecque étudiant en Techniques de comptabilité et gestion, cheminement bilingue 

Bourse Engagement de 700 $ & Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse
- Akeem Lafrenière étudiant en Sciences de la nature
- Marianne Felteau étudiante en Sciences de la nature

Bourse Progrès scolaire de 500 $

Secteur des programmes préuniversitaires :
- Sophie Nadeau étudiante en Sciences humaines, profil Humain, société et monde 

Secteur des programmes techniques :
- David Turmel étudiant en Techniques d’éducation spécialisée

Bourse Méritas par programme de 500 $
- Mélodie Beaulieu étudiante en Techniques d’éducation à l’enfance
- Malaurie Bouchard étudiante en Techniques d’éducation spécialisée 
- Rosalie Breton étudiante en Sciences humaines, profil Humain, société et monde
- Alexis Labrecque étudiant en Techniques de comptabilité et gestion, cheminement bilingue
- Rosalie Laplante étudiante en Sciences de la nature 
- Joanie Vachon étudiante en Sciences humaines, profil Mathématiques et enjeux contemporains 
- Marilou Vachon étudiante en Techniques de santé animale 

