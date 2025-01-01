Les meilleurs chefs collégiaux du Québec étudient au Cégep Beauce-Appalaches

Deux étudiants du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), Loïc Mousquès et Kevin Malandain, ont remporté le titre de Meilleurs chefs collégiaux du Québec 2025, à la compétition culinaire Moi, je cuisine!, du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).

Le prix a été remis lors de grande finale provinciale qui s’est tenue le 15 novembre au Cégep Limoilou.

Il s'agissait de la toute première participation du CBA à ce concours, terminant ainsi en première place, devançant le Cégep Limoilou (2e place) et le Collège Mérici (3e position). Au total, 13 collèges étaient inscrits.

Le duo avait été sélectionné lors d'une première sélection locale, le 11 novembre, au campus de Saint-Georges, et mettant aux prises six équipes de l'établissement.

Lors de la finale provinciale du 15 novembre, les personnes concurrentes disposaient d’une heure pour préparer un plat principal présenté à un jury réunissant les participantes de l’émission MasterChef Québec, soit Jade Auclair-Roy, Maude Dumas-Bonneau et Josianne Tremblay.

Inspirés par leurs racines

Originaires du Pays basque et inscrits au programme de Techniques de l’informatique, Loïc Mousquès et Kevin Malandain ont trouvé dans cette compétition l’occasion parfaite de participer aux activités socioculturelles du cégep et de partager leur passion.

Leur plat gagnant, Quand le canard du Québec rencontre le Pays basque, marie leur savoir-faire culinaire basque aux produits d’ici. Il s'agit d'un magret de canard, cuit à l’unilatéral, avec une sauce corsée au sirop d’érable et cidre de pomme, et servi avec un écrasé de légumes racines du Québec, une quenelle de piperade au piment d’Espelette, des pickles d’oignon au cidre et des chips de peau croustillantes.

Entre la finale locale et la finale nationale, ils ont bénéficié de conseils personnalisés des chefs du jury beauceron, qui les ont aidés à affiner leur assiette, ajuster les saveurs et perfectionner la présentation.

«Sur le moment, j’ai eu du mal à réaliser que nous avions gagné la première place, a mentionné Loïc Mousquès, à l'issue de la compétition. Cette reconnaissance me touche et me donne même envie de poursuivre plus loin en cuisine [...] À la finale provinciale, il a fallu s’adapter sans certains outils, tels que la cocotte en fonte ou le presse-purée, ce qui nous a poussés à nous dépasser et à trouver des solutions comme préparer notre purée à la fourchette. Avoir des chefs et des cheffes qui goûtent nos plats est une expérience unique, et je garde précieusement tous leurs commentaires pour la suite. Et vivre tout cela aux côtés de mon “frère de cœur”, Kevin, reste pour moi la plus belle des récompenses.»

Fort de ce succès et de la mobilisation exceptionnelle observée lors de la finale locale, le Cégep Beauce-Appalaches renouvellera la compétition en 2026.