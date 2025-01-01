Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Loïc Mousquès et Kevin Malandain remportent le grand prix

Les meilleurs chefs collégiaux du Québec étudient au Cégep Beauce-Appalaches

durée 17h00
20 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
email
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Deux étudiants du Cégep Beauce-Appalaches (CBA), Loïc Mousquès et Kevin Malandain, ont remporté le titre de Meilleurs chefs collégiaux du Québec 2025, à la compétition culinaire Moi, je cuisine!, du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).

Le prix a été remis lors de grande finale provinciale qui s’est tenue le 15 novembre au Cégep Limoilou. 

Il s'agissait de la toute première participation du CBA à ce concours, terminant ainsi en première place, devançant le Cégep Limoilou (2e place) et le Collège Mérici (3e position). Au total, 13 collèges étaient inscrits.

Le duo avait été sélectionné lors d'une première sélection locale, le 11 novembre, au campus de Saint-Georges, et mettant aux prises six équipes de l'établissement.

Lors de la finale provinciale du 15 novembre, les personnes concurrentes disposaient d’une heure pour préparer un plat principal présenté à un jury réunissant les participantes de l’émission MasterChef Québec, soit Jade Auclair-Roy, Maude Dumas-Bonneau et Josianne Tremblay.

Inspirés par leurs racines

Originaires du Pays basque et inscrits au programme de Techniques de l’informatique, Loïc Mousquès et Kevin Malandain ont trouvé dans cette compétition l’occasion parfaite de participer aux activités socioculturelles du cégep et de partager leur passion.

Leur plat gagnant, Quand le canard du Québec rencontre le Pays basque, marie leur savoir-faire culinaire basque aux produits d’ici. Il s'agit d'un magret de canard, cuit à l’unilatéral, avec une sauce corsée au sirop d’érable et cidre de pomme, et servi avec un écrasé de légumes racines du Québec, une quenelle de piperade au piment d’Espelette, des pickles d’oignon au cidre et des chips de peau croustillantes.

Entre la finale locale et la finale nationale, ils ont bénéficié de conseils personnalisés des chefs du jury beauceron, qui les ont aidés à affiner leur assiette, ajuster les saveurs et perfectionner la présentation.

«Sur le moment, j’ai eu du mal à réaliser que nous avions gagné la première place, a mentionné Loïc Mousquès, à l'issue de la compétition. Cette reconnaissance me touche et me donne même envie de poursuivre plus loin en cuisine [...] À la finale provinciale, il a fallu s’adapter sans certains outils, tels que la cocotte en fonte ou le presse-purée, ce qui nous a poussés à nous dépasser et à trouver des solutions comme préparer notre purée à la fourchette. Avoir des chefs et des cheffes qui goûtent nos plats est une expérience unique, et je garde précieusement tous leurs commentaires pour la suite. Et vivre tout cela aux côtés de mon “frère de cœur”, Kevin, reste pour moi la plus belle des récompenses.»

Fort de ce succès et de la mobilisation exceptionnelle observée lors de la finale locale, le Cégep Beauce-Appalaches renouvellera la compétition en 2026.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Cégep Beauce-Appalaches souligne la réussite de ses diplômés

Publié le 13 novembre 2025

Le Cégep Beauce-Appalaches souligne la réussite de ses diplômés

Le campus de Sainte-Marie du Cégep Beauce-Appalaches a tenu, ce samedi 8 novembre, sa 22e cérémonie de remise des diplômes, célébrant le parcours de 128 finissantes et finissants issus de six programmes d’études. L’événement a été marqué par des témoignages de fierté et de reconnaissance envers ces jeunes adultes qui amorcent maintenant un ...

LIRE LA SUITE
En 20 ans, le Cégep Beauce-Appalaches a diplômé 260 étudiants internationaux

Publié le 8 novembre 2025

En 20 ans, le Cégep Beauce-Appalaches a diplômé 260 étudiants internationaux

À l’occasion de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, le Cégep Beauce-Appalaches célèbre 20 ans d’accueil et d’accompagnement d’étudiantes et d’étudiants internationaux. Depuis 2005, 260 étudiantes et étudiants internationaux issus de 30 pays différents ont reçu un diplôme collégial, faisant du Cégep Beauce-Appalaches. Entre ...

LIRE LA SUITE
Soins infirmiers: un taux de réussite parfait à l’examen de l’Ordre

Publié le 6 novembre 2025

Soins infirmiers: un taux de réussite parfait à l’examen de l’Ordre

Les finissantes et les finissants en Soins infirmiers du Cégep Beauce-Appalaches ont obtenu un taux de réussite parfait de 100 % à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) en septembre dernier. Ce résultat est nettement supérieur à la moyenne provinciale de 93,6 %.  Les 23 finissantes et finissants du Cégep ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge