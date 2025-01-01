Saint-Georges: l’école Aquarelle devient la première « École Santé Globale »

L’école Aquarelle de Saint-Georges a franchi une étape importante ce vendredi 21 novembre en recevant officiellement l’emblème École Santé Globale, devenant ainsi la première institution scolaire en Chaudière-Appalaches à obtenir cette distinction.

Le programme École Santé Globale vise à favoriser le développement global des élèves en intégrant la santé dans l’ensemble du milieu scolaire. Il mise notamment sur les saines habitudes de vie, l’activité physique, la gestion du stress, la connaissance du corps humain, l’alimentation et les premiers soins.

« Nous voulions rehausser les couleurs de notre école, lui donner une nouvelle énergie, partir d'un besoin réel ressenti de notre milieu. Ce besoin, c'était celui de donner à vous, les élèves, la chance de bouger, de découvrir et d'adopter de saines habitudes de vie. Les recherches sont claires. L'activité physique, une saine alimentation et l'équilibre de vie ont un impact direct pour le bien-être et les performances scolaires », a lancé la directrice de l'établissement, Marie Jacques Bilodeau.

À l'École Aquarelle, cet engagement se traduit déjà concrètement. En effet, plusieurs choses sont d'ores et déjà en place avec plus d’heures consacrées à l’éducation physique, des ateliers de sensibilisation, un engagement collectif de l’équipe-école à bouger au moins neuf heures par année, ainsi que des activités de plein air pour tous les élèves.

« C'est pas juste un nouveau logo qu'on accroche au mur, c'est un engagement qu'on donne, un vrai, un engagement envers la santé, envers le bien-être et l'avenir de nos enfants (...). Une bannière ne transforme pas une école, c'est les gens qui la font vivre qui créent le changement. Alors cette année, prenons l'engagement de ne pas attendre au 31 décembre pour se souhaiter la santé, commençons aujourd'hui », a complété Sébastien Paquet, président du conseil d'établissement.

Lors de la cérémonie officielle, les élèves ont fièrement revêtu leur chandail aux couleurs du programme, symbole de leur adhésion à un mode de vie actif. Ce chandail a pu être offert grâce au soutien financier de plusieurs entreprises locales. Ils ont également interprété une chorégraphie tous ensemble.

L’école a tenu à remercier les familles Gendreau (Garaga) et Thabet (Mirage), ainsi que les entreprises Produit Matra, Rox, Métal Sartigan, Héritage Transformation Alimentaire, Gestion Luc Paquet Inc., Structure MFV et Les Joints Labbé inc. pour leur contribution à cette initiative.

La direction générale du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), les partenaires du projet et les membres de l’équipe-école étaient présents pour souligner cette reconnaissance. Un moment fort pour l’établissement, qui souhaite ainsi inspirer d’autres écoles de la région.