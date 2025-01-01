Le Cégep Beauce-Appalaches lance son «DÉFI Entrepreneur»

Le Cégep Beauce-Appalaches vient de réunir, sous une même identité, l’ensemble des activités et projets liés au développement des compétences entrepreneuriales étudiantes.

Il s'agit du DÉFI Entrepreneur, un acronyme de Développement Entrepreneur Formateur et Innovant, qui orientera dorénavant les valeurs et les initiatives du Cégep en la matière.

Cette vision encourage les membres du club «à la découverte, l’expérimentation et la concrétisation de projets, qu’ils soient personnels, parascolaires ou intégrés aux programmes d’études.»

Ce virage concernent les activités de réseautage étudiant; les formations, conférences et l’accompagnement offerts par Charles-Philippe Rodrigue, conseiller à la vie étudiante; les projets entrepreneuriaux intégrés à différents programmes d'études; les concours, défis créatifs et opportunités d’affaires; et le rapprochement avec la communauté d’affaires.

«Que l’on ait déjà la fibre entrepreneuriale, un projet en tête ou simplement l’envie d’explorer le monde des affaires, toute personne intéressée peut désormais rejoindre le DÉFI Entrepreneur, un écosystème conçu pour accompagner la communauté étudiante tout au long de son parcours collégial. Il représente aussi un levier important pour soutenir la transition vers des études supérieures ou une première expérience dans le monde des affaires», a mentionné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Un lancement remarqué

Du 7 au 9 novembre, une douzaine d’étudiantes et d’étudiants du Cégep Beauce-Appalaches ont pris part au colloque de l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants (ACEE) du Québec, un rassemblement de plus de 400 jeunes provenant de clubs entrepreneuriaux partout au Québec. L’événement marquait la première participation officielle du Cégep sous sa nouvelle identité.

Parmi les personnes participantes, Mia Bolduc s’est particulièrement démarquée avec son projet Défi Monts-Dons. Conçu initialement dans un cours en Techniques de comptabilité et de gestion, le projet a pris la forme d’une course à relais ayant réuni 140 personnes et permis d’amasser 6 000 $ pour le 24h Tremblant. Mia a ensuite relancé seule l’événement au profit de Jojo et ses clowns, mobilisant 440 participantes et participants et générant 21 000 $ en 2025.

Sa présentation lors de la foire entrepreneuriale lui a valu une place parmi les trois finalistes, avant qu’elle ne prenne la parole devant les 450 personnes réunies en soirée. Elle a finalement remporté le trophée Coup de cœur du pitch, décerné par ses pairs.