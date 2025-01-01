Le Cégep Beauce-Appalaches remet 466 diplômes d’études collégiales

Le Cégep Beauce-Appalaches a rendu hommage aux étudiantes et étudiants du campus de Saint-Georges à l’occasion de la 22e cérémonie de remise des diplômes, qui s’est déroulée le samedi 22 novembre.

Au total, 466 diplômes d’études collégiales (DEC) ont été remis aux finissantes et finissants provenant des différents programmes préuniversitaires et techniques offerts au campus.

« Cette cérémonie met en lumière la détermination et l’engagement de nos finissantes et finissants, qui ont su relever avec succès les défis d’un parcours exigeant. Leur réussite est aussi celle d’une communauté collégiale engagée qui croit au potentiel de chaque étudiante et étudiant tout au long de leur cheminement », a mentionné Caroline Bouchard, directrice générale.

Les programmes préuniversitaires de Sciences humaines et de Sciences de la nature, de même que plusieurs programmes techniques tels que Soins infirmiers, Éducation spécialisée, Comptabilité et gestion et Génie civil, figurent parmi ceux comptant le plus grand nombre de personnes diplômées. En tout, pour les trois campus, 630 diplômes d’études collégiales (DEC) et 556 attestations d’études collégiales (AEC) ont été délivrés en 2024-2025.

Depuis sa transformation en cégep public en 1990, le Cégep Beauce-Appalaches a offert des formations à des milliers d’étudiantes et d’étudiants, et a remis 14 344 diplômes d’études collégiales ainsi que 5 800 attestations d’études collégiales.

Lors de cette cérémonie, Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante, a rappelé l’importance de cette étape dans le cheminement des diplômées et diplômés. « Recevoir son diplôme, c’est marquer la fin d’un parcours, mais aussi le début d’un nouveau chapitre riche en possibilités. Ces finissantes et finissants peuvent poursuivre leur chemin avec confiance, car leur réussite contribue déjà au dynamisme et à la fierté de la région. »

Pour reconnaître l’excellent travail académique, le dépassement et la persévérance des étudiantes et étudiants, le Cégep Beauce-Appalaches a remis des bourses totalisant 13 500 $, grâce au soutien de ses partenaires régionaux et de la Fondation du Cégep Beauce-Appalaches.

Les récipiendaires 2025 du campus de Saint-Georges

Bourse du mérite scolaire de 1 000 $ & Médaille académique du Gouverneur général

- Mélodie Lacroix étudiante en Sciences humaines, profil Humain, société et monde

Bourse de l’excellence scolaire de 800 $

Secteur des programmes préuniversitaires :

- Lorie Tanguay étudiante en Sciences humaines, profil Humain, société et monde

Secteur des programmes techniques :

- Anne Laure Rey étudiante en Techniques d’éducation spécialisée

Bourse Engagement de 700 $ & Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse

- Félix Michaud étudiant en Sciences humaines, profil Marchés et mondialisation

- Patrick Gilbert étudiant en Techniques de comptabilité et de gestion

Bourse Progrès scolaire de 500 $

Secteur des programmes préuniversitaires :

- Marie-Pier Rancourt étudiante en Sciences humaines, profil Humain, société et monde

Secteur des programmes techniques :

- Samuel Cloutier étudiant en Soins infirmiers

Bourses du Centre d'étude de la littérature beauceronne (CÉLB) de 500 $

CÉLB Daniel-Lessard

- Juliette Carrier étudiante en Arts, lettres et communication, profil Création et médias

CÉLB Jacques-Poulin

- Maryka Vachon étudiante en Arts, lettres et communication, profil Création et médias