Deux semaines dédiées à l’entrepreneuriat au Cégep Beauce-Appalaches

Le Cégep Beauce-Appalaches a tenu, du 9 au 20 février, ses Journées de l’entrepreneuriat sur ses campus de Saint-Georges et de Sainte-Marie.

L’initiative visait à favoriser les échanges entre les étudiants et le milieu des affaires afin de stimuler l’intérêt pour le démarrage d’entreprise, un enjeu important dans une région reconnue pour sa culture entrepreneuriale.

La programmation comprenait des conférences, des kiosques d’information, des activités interactives et un événement de réseautage. Nancy Paquet, co-propriétaire du Complexe Signature à Saint-Georges, a rencontré une soixantaine d’étudiants, tandis que Stéphane Turmel, fondateur de Beaucinox, a présenté une conférence à une vingtaine de participants au campus de Sainte-Marie.

Le Grand réseautage entrepreneur, organisé sous la formule 5 à 7, a réuni une trentaine de représentants du milieu des affaires, soit plus du double de l’an dernier, pour échanger avec autant d’étudiant(e)s.



De courtes interventions ont notamment été prononcées par Jason Groleau, député fédéral de Beauce et propriétaire des IGA Groleau, Vincent Futol, directeur du Service et analyste TI chez Solutions GA, ainsi que Denis Veilleux, propriétaire et conseiller principal en stratégie chez ID Strategik.

« La participation des entrepreneurs et l’engagement des étudiants démontrent le dynamisme de notre communauté. Cette année, nous avons senti un engouement chez la relève, curieuse et prête à échanger avec le milieu des affaires. En créant des occasions de rencontres en collaboration avec les entreprises et nos partenaires, nous contribuons au développement de la région tout en inspirant et en outillant la relève entrepreneuriale », a mentionné Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

De son côté, Charles-Philippe Rodrigue, conseiller à la vie étudiante, en entrepreneuriat et en développement durable, a souligné : « Les étudiants sont arrivés préparés, avec des questions précises et une réelle soif d’apprendre. On sentait un fort enthousiasme, autant chez la relève, désireuse de comprendre le monde des affaires, que chez les gens d’affaires, qui étaient au rendez-vous. Ces échanges montrent que l’entrepreneuriat est accessible et qu’on peut se lancer en affaires dès qu’on a une idée et l’envie de la réaliser. »

En parallèle, le Cégep a lancé localement la 28ᵉ édition du Défi OSEntreprendre. Les étudiants ont jusqu’au 11 mars pour déposer leur candidature.



L’établissement a aussi confirmé le renouvellement de la bourse du Camp Entrepreneur En Devenir (CEED), en collaboration avec l’École d’Entrepreneurship de Beauce, qui permettra à un étudiant de participer à un camp estival axé sur le développement du leadership et des compétences entrepreneuriales.