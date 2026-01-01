Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En Chaudière-Appalaches

La Semaine des entrepreneurs à l’école reviendra en novembre prochain

durée 12h00
16 février 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Chaudière-Appalaches Économique a annoncé le retour de la Semaine des entrepreneurs à l’école pour novembre prochain, et ce, grâce au soutien du Secrétariat à la jeunesse.

Pour souligner le retour de cette initiative d’OSEntreprendre, 13 événements-conférences seront présentés dans des écoles secondaires de différentes régions du Québec. Par le partage de leur parcours, des dizaines d’entrepreneurs viseront à inspirer le développement de l’esprit d’entreprendre des jeunes, à les inciter à réaliser des projets entrepreneuriaux en classe et à les encourager à persévérer à l’école.

D’ailleurs ces rencontres se tiendront pendant les Journées de la persévérance scolaire, dès aujourd'hui et jusqu'au 20 février.

Événements du 17 février

Dans la région de Chaudière-Appalaches, deux événements sont organisés le mardi 17 février, animés par Samuel Labbé de Productions Bleu Flamant, jeune entrepreneur très impliqué dans la communauté entrepreneuriale.

En matinée, en présence de Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Beauce-Sud, Marc-Étienne Faucher de La Noix d’Érable, Jenny Dumont Blais de Topo Escalade et Alexandre Tanguay de Unique Plastique viendront à la rencontre des élèves de la Polyvalente Bélanger à Saint-Martin.

« À la Polyvalente Bélanger, depuis des années, différents enseignants de notre école réalisent des projets entrepreneuriaux avec les élèves pour développer leur esprit d’entreprendre et les accompagnent même à participer à des compétitions entrepreneuriales. La culture entrepreneuriale fait partie de notre ADN », a souligné Yvan Paré, enseignant à la Polyvalente Bélanger et maire de Saint-Martin.

En après-midi, Magalie Thivierge du Centre l’Empreinte du Bonheur, Kassandra Bilodeau de KBcreation ainsi qu’Alexandre Tanguay de Unique Plastique poursuivront les partages avec les élèves de la Polyvalente Saint-François à Beauceville.

« Au fil des années, nous avons reçu et visité plusieurs entrepreneurs aux parcours variés et tout aussi inspirants les uns que les autres. Nos élèves trouvent en ces personnes des exemples de persévérance, de détermination et de motivation. Plusieurs entrepreneurs reviennent même pour d’autres activités ou pour donner un coup de pouce dans les projets de nos élèves, aide qui, il va sans dire, leur donne une confiance inégalée », a raconté pour sa part Dave Cliche, enseignant à la Polyvalente Saint-François.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Les Pirates de la Chaudière remportent la finale locale de Cégeps en spectacle

Publié le 29 janvier 2026

Les Pirates de la Chaudière remportent la finale locale de Cégeps en spectacle

Avec leur mise en scène et leur prestation musicale, les Pirates de la Chaudière ont séduit le jury et remporté la finale locale de Cégeps en spectacle 2026 du Cégep Beauce-Appalaches. « Le choix que nous avons fait va très bien représenter le Cégep. Ils nous ont fait sourire, taper du pied, ils ont partagé leur énergie et dans un contexte ...

LIRE LA SUITE
Caroline Bouchard reconduite à la direction générale du Cégep Beauce-Appalaches

Publié le 23 janvier 2026

Caroline Bouchard reconduite à la direction générale du Cégep Beauce-Appalaches

Le conseil d’administration du Cégep Beauce-Appalaches vient d’annoncer le renouvellement du mandat de Caroline Bouchard, à la direction générale de l’établissement. Celui-ci sera d'une durée de cinq ans, soit jusqu’en 2031.  Directrice générale depuis 2021, Mme Bouchard a su guider le Cégep dans un contexte marqué par plusieurs ...

LIRE LA SUITE
Recherche, créativité et éloquence à l’Expo-sciences du CSSBE

Publié le 22 janvier 2026

Recherche, créativité et éloquence à l’Expo-sciences du CSSBE

La Polyvalente Bélanger de Saint-Martin accueillait, ce jeudi 22 janvier, la 28e édition de l’Expo-sciences du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE), un événement qui a permis à des élèves du primaire et du secondaire de la région de présenter leurs projets de recherche à la communauté, tout en développant des compétences qui ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge