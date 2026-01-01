La Semaine des entrepreneurs à l’école reviendra en novembre prochain

Chaudière-Appalaches Économique a annoncé le retour de la Semaine des entrepreneurs à l’école pour novembre prochain, et ce, grâce au soutien du Secrétariat à la jeunesse.

Pour souligner le retour de cette initiative d’OSEntreprendre, 13 événements-conférences seront présentés dans des écoles secondaires de différentes régions du Québec. Par le partage de leur parcours, des dizaines d’entrepreneurs viseront à inspirer le développement de l’esprit d’entreprendre des jeunes, à les inciter à réaliser des projets entrepreneuriaux en classe et à les encourager à persévérer à l’école.

D’ailleurs ces rencontres se tiendront pendant les Journées de la persévérance scolaire, dès aujourd'hui et jusqu'au 20 février.

Événements du 17 février

Dans la région de Chaudière-Appalaches, deux événements sont organisés le mardi 17 février, animés par Samuel Labbé de Productions Bleu Flamant, jeune entrepreneur très impliqué dans la communauté entrepreneuriale.

En matinée, en présence de Samuel Poulin, ministre responsable de la Jeunesse, ministre délégué à l’Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et député de Beauce-Sud, Marc-Étienne Faucher de La Noix d’Érable, Jenny Dumont Blais de Topo Escalade et Alexandre Tanguay de Unique Plastique viendront à la rencontre des élèves de la Polyvalente Bélanger à Saint-Martin.

« À la Polyvalente Bélanger, depuis des années, différents enseignants de notre école réalisent des projets entrepreneuriaux avec les élèves pour développer leur esprit d’entreprendre et les accompagnent même à participer à des compétitions entrepreneuriales. La culture entrepreneuriale fait partie de notre ADN », a souligné Yvan Paré, enseignant à la Polyvalente Bélanger et maire de Saint-Martin.

En après-midi, Magalie Thivierge du Centre l’Empreinte du Bonheur, Kassandra Bilodeau de KBcreation ainsi qu’Alexandre Tanguay de Unique Plastique poursuivront les partages avec les élèves de la Polyvalente Saint-François à Beauceville.

« Au fil des années, nous avons reçu et visité plusieurs entrepreneurs aux parcours variés et tout aussi inspirants les uns que les autres. Nos élèves trouvent en ces personnes des exemples de persévérance, de détermination et de motivation. Plusieurs entrepreneurs reviennent même pour d’autres activités ou pour donner un coup de pouce dans les projets de nos élèves, aide qui, il va sans dire, leur donne une confiance inégalée », a raconté pour sa part Dave Cliche, enseignant à la Polyvalente Saint-François.