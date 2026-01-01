CFP Pozer
Plus de 270 participants au Challenge des pros
Le concours a pu compter sur la collaboration d'un comité organisateur avec des présidents d'honneur pour l'événement ainsi qu'un jury pour déterminer les gagnants.
Plus de 270 élèves ont participé aujourd'hui, dans huit disciplines différentes, aux compétitions du Challenge des pros, qui s'est déroulé au centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) de Saint-Georges.
La 6e présentation de ce concours a permis aux étudiantes et aux étudiants de démontrer leurs compétences acquises dans le métier professionnel qu'elles et qu'ils ont choisi de poursuivre.
«Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes des personnes engagées et motivées. Votre participation au Challenge démontre votre désir de vouloir vous dépasser et de viser l'excellence», a déclaré la directrice de l'établissement, Lucie Boulet, lors de la cérémonie de remises des médailles.
Voici la liste complète des lauréats du Challenge des pros 2026 par discipline.
Préposés aux bénéficiaires (Programme SSAESSS)
Or — Chloé Coulombe
Argent — Meggan Vachon
Bronze —Jason Sampson
Infirmières auxiliaires (SASSI intermédiaires)
Or — Virginie Lambert
Argent — Britanie Gagné
Bronze — Daphnée Vachon
Infirmières auxiliaires (SASSI finissants)
Or — Krystelle Faya
Argent — Mégane Lagrange
Bronze — Océane Lachance
Esthétique - Soins au visage
Or — Laetitia Bernard
Argent — Léa Lacroix
Bronze — Raphaëlle Lacombe
Esthétique - Manucure
Or — Rosalie Bernard
Argent — Émilie Létourneau
Bronze — Malika McGee
Esthétique - Maquillage
Or — Gioia Palmieri
Argent — Émilie Létourneau
Bronze — Sarah-Kim Lessard
Vente-conseil
Or — Frédérick Lachance
Argent — Medhi Bencheikh
Bronze —Lesly Maheux
Comptabilité
Or — Noémie Laplante
Argent — Joelle Gauthier
Bronze — Jonathan Rispal
Coiffure
Or — Émy-Lee Nadeau et Rose Boily
Argent — Emy Couture et Cheisi Lessard-Samson
Bronze —Samantha Audet
Soutien informatique
Or — Cyril Masson
Argent — Dylan Baillargeon
Bronze — Jonathan Gagnon
Charpenterie
Or — Équipe de Nathan Beaudoin, Félix-Antoine Caron, Pierric Champagne, Édouard Côté, Dylan Doyon, Daphné Goudreau, Isak Goulet, Samuel Laflamme, Tommy Lapointe, Justin Leduc, Alexei Lévesque, Parfait Nepowa Nepowa, Félix Paquet, Matthew Poulin, Xavier Richard, Caleb Vachon, et Nicolas Ferland-Villeneuve.
Argent — Équipe de Nayla Boucher, Antoine Boutin, Mathieu Chapdelaine, Xavier Doyon-Montfils, Alexis Fortin, Thomas Gagné, Jérémy Gilbert, Dérek Giroux, Luka Lachance, Caroline Lessard, David Mailloux, Tristan Morin, Tristan Morisset, Charli Murray, Louka Rhéaume Louka, Benjamin Turgeon.
Bronze — Équipe d'Eric Audet, Alexy Bolduc, Gabriel Champagne, Wilyam Couture, Eliot Faucher, Emerick Fournier, Alexis Gagné, Even Giguère, Loic Maheu, Thomas Pinard, Jérémy Poulin, Louis-Thomas Poulin, Olivier Quirion, Nathan Roy, Jakob Vachon, Philippe Veilleux, Olivier Fortin.