Plus de 270 participants au Challenge des pros

Plus de 270 élèves ont participé aujourd'hui, dans huit disciplines différentes, aux compétitions du Challenge des pros, qui s'est déroulé au centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) de Saint-Georges.

La 6e présentation de ce concours a permis aux étudiantes et aux étudiants de démontrer leurs compétences acquises dans le métier professionnel qu'elles et qu'ils ont choisi de poursuivre.

«Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous êtes des personnes engagées et motivées. Votre participation au Challenge démontre votre désir de vouloir vous dépasser et de viser l'excellence», a déclaré la directrice de l'établissement, Lucie Boulet, lors de la cérémonie de remises des médailles.

Voici la liste complète des lauréats du Challenge des pros 2026 par discipline.

Préposés aux bénéficiaires (Programme SSAESSS)

Or — Chloé Coulombe

Argent — Meggan Vachon

Bronze —Jason Sampson

Infirmières auxiliaires (SASSI intermédiaires)

Or — Virginie Lambert

Argent — Britanie Gagné

Bronze — Daphnée Vachon

Infirmières auxiliaires (SASSI finissants)

Or — Krystelle Faya

Argent — Mégane Lagrange

Bronze — Océane Lachance

Esthétique - Soins au visage

Or — Laetitia Bernard

Argent — Léa Lacroix

Bronze — Raphaëlle Lacombe

Esthétique - Manucure

Or — Rosalie Bernard

Argent — Émilie Létourneau

Bronze — Malika McGee

Esthétique - Maquillage

Or — Gioia Palmieri

Argent — Émilie Létourneau

Bronze — Sarah-Kim Lessard

Vente-conseil

Or — Frédérick Lachance

Argent — Medhi Bencheikh

Bronze —Lesly Maheux

Comptabilité

Or — Noémie Laplante

Argent — Joelle Gauthier

Bronze — Jonathan Rispal

Coiffure

Or — Émy-Lee Nadeau et Rose Boily

Argent — Emy Couture et Cheisi Lessard-Samson

Bronze —Samantha Audet

Soutien informatique

Or — Cyril Masson

Argent — Dylan Baillargeon

Bronze — Jonathan Gagnon