Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin
Fermeture de tous les centres de formation professionnelle pour les cours du soir
Tous les centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle, du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, sont fermés aujourd'hui pour les cours du soir.
Les activités prévues en soirée par les divers établissements de l’ensemble du territoire sont également suspendues.
Pour la mise à jour des services de garde, consultez ici: cssbe.gouv.qc.ca/formation-des-jeunes/informations-generales/en-cas-dintemperies/