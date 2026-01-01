Le Cégep Beauce-Appalaches lance sa 20e cohorte de l’AEC en Gestion d’entreprises agricoles

Le Cégep Beauce-Appalaches souligne 20 ans d’excellence et d’engagement envers le milieu agricole avec le lancement de la 20e cohorte de l’AEC en Gestion d’entreprises agricoles

Le Cégep Beauce-Appalaches célèbre cette année une étape importante : 20 ans d'expertise en formation agricole, ainsi que le lancement de la 20e cohorte de son Attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion d’entreprises agricoles. Cette nouvelle cohorte, qui débute le 12 janvier, accueillera 30 étudiantes et étudiants désireux de développer leurs compétences entrepreneuriales pour contribuer à la vitalité agricole de la région.

« Fêter 20 ans d’existence, c’est célébrer 20 ans de collaboration directe avec les agricultrices et agriculteurs d’ici. Avec près de 300 personnes diplômées, notre programme a un impact réel sur la vitalité agricole de la Beauce et des régions avoisinantes. Notre force, c’est notre capacité à adapter nos formations aux besoins du terrain. Nous sommes fiers d’accompagner la relève et de contribuer à la professionnalisation d’un secteur essentiel à notre économie », a souligné Marie-Ève Labbé, directrice des services de la formation continue.

En effet, depuis la création du programme, 294 personnes ont obtenu leur attestation, en formation régulière ou par la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). Ces diplômées et diplômés représentent une partie significative de la relève qui soutient et renouvelle les entreprises agricoles en Beauce et ailleurs au Québec.

« Le maintien et le développement de l’AEC en gestion d’entreprises agricoles s’inscrivent dans la volonté du Cégep de diversifier et d’adapter son offre de formation afin de soutenir le développement de la région. Cette formation répond aux réalités du territoire et contribue à la vitalité du milieu agricole », a ajouté Caroline Bouchard, directrice générale du Cégep Beauce-Appalaches.

Une formation ancrée dans les besoins du territoire

Dans un contexte où les entreprises agricoles doivent faire face à d’importants défis: transition numérique, gestion de main-d’œuvre, planification stratégique et transfert d’entreprise, l’AEC du Cégep Beauce-Appalaches s’est imposée comme un levier essentiel pour la professionnalisation et la pérennité des fermes familiales et commerciales.

Cette formation donne également accès à des programmes d’aide financière majeurs pour les nouveaux entrepreneurs agricoles, dont :

- la Prime à l’établissement de La Financière agricole du Québec (jusqu’à 20 000 $)

- le programme ASRA avec un rabais de contribution de 25 % pendant deux ans (jusqu’à 100 000 $)

En plus de l’AEC, le Cégep Beauce-Appalaches offre une gamme de formations continues destinées aux producteurs, travailleuses et travailleurs agricoles, de même que la relève, soutenant la modernisation des pratiques et l’innovation.

Salon agricole de Saint-Hyacinthe

Le Cégep Beauce-Appalaches sera présent au Salon agricole de Saint-Hyacinthe, qui se tiendra du 13 au 15 janvier.

Les personnes intéressées pourront y obtenir de l’information sur l’AEC en gestion d’entreprises agricoles ainsi que sur l’offre de formations continues du Cégep. Des tirages de formations agricoles seront également offerts sur place.