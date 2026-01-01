Nous joindre
De 13 h à 16 h

Portes ouvertes au CIMIC et au CFP Pozer le 23 janvier

durée 14h00
14 janvier 2026
Léa Arnaud
Par Léa Arnaud, Journaliste

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière (CIMIC) et le centre de formation professionnelle Pozer (CFP Pozer) tiendront une journée portes ouvertes le vendredi 23 janvier, de 13 h à 16 h.

Ce sera l’occasion d’en apprendre davantage sur les programmes offerts, de visiter les locaux et de discuter avec le personnel enseignant. Les équipes des services aux entreprises et formation continue et de la reconnaissance des acquis et des compétences seront également sur place.

L’événement s’adresse aux élèves du secondaire, aux parents et à toute personne curieuse d’en apprendre plus sur un programme de formation professionnelle.

Liste des programmes présentés au CIMIC (11700, 25e Avenue, Saint-Georges):
- Carrosserie
- Dessin industriel
- Électricité
- Électromécanique de systèmes automatisés
- Fabrication de structures métalliques et de métaux ouvrés
- Mécanique industrielle
- Mécanique industrielle de construction et d'entretien
- Opération d'équipements de production
- Soudage-assemblage
- Usinage

Liste des programmes présentés au CFP Pozer (425, 16e Rue, Saint-Georges)
- Coiffure
- Comptabilité
- Cuisine
- Épilation
- Esthétique
- Infographie (Le programme Infographie sera présenté au CFP Pozer de Saint-Georges, mais les cours sont dispensés au centre de formation des Bâtisseurs à Saint-Joseph-de-Beauce.)
- Représentation
- Santé, assistance et soins infirmiers
- Secrétariat
- Soutien aux services d'assistance en établissement de santé et de services sociaux
- Soutien informatique
- Vente-conseil

Enfin, le programme présenté à l'aire de chantier du CFP Pozer (11720, 25e Avenue, Saint-Georges) sera la charpenterie-menuiserie.

Plusieurs modèles d’apprentissage sont offerts en fonction du programme choisi, comme l’alternance travail-études, la formule duale, les cours en ligne et la formule Duplex.

