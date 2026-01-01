La finale locale de Cégeps en spectacle aura lieu le 28 janvier

La finale locale de Cégeps en spectacle 2026 se tiendra le 28 janvier prochain à 19 h 30 à la Salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches.

Cet événement présentera dix numéros mettant en vedette 29 artistes aux univers variés, allant du chant et de la musique à la danse et au théâtre, en création comme en interprétation.

« Derrière chaque numéro, il y a beaucoup de travail, de répétitions et d’engagement. Plusieurs artistes ont d’ailleurs eu l’occasion de développer leurs disciplines lors des Mercredis-Étudiants, ce qui se reflète dans la qualité des prestations », a souligné Sébastien Hamel, conseiller à la vie étudiante.

En plus de remporter une bourse de 600 $, le numéro gagnant du Prix du jury représentera le Cégep lors de la finale régionale du 21 mars au campus de Montmagny du Cégep de La Pocatière. Il pourra alors tenter sa chance d’être sélectionné pour la finale nationale qui se tiendra le 25 avril au campus de Val-d'Or du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. Le public aura également l’occasion de voter pour le Prix Coup de cœur, assorti d’une bourse de 500 $, remis au numéro qui se sera le plus démarqué sur scène.

Parmi les numéros, Alicia Guay livrera une interprétation sentie de Stromae, tandis que Nova Ink (Fabrice Kouakou) proposera ses créations musicales originales. Le groupe Neleph, formé de Tommy Bolduc, Damien Chartrand, Rafaël Fecteau et d’Anaël Lacroix, plongera le public dans un univers métal, alors que Les colocataires, composés de Charles Barbeau, Olivier Bernatchez, Damien Chartrand et Mavrick Pomerleau, revisiteront une pièce québécoise bien connue. La programmation musicale comptera également Les Pirates de la Chaudière, composés de Charles Barbeau, Edward Bolduc, Tommy Bolduc, Alexis Labbé et William Mathieu, ainsi que le groupe formé de Charles Barbeau, Vincent Fortin, Madisson Lachance, Mavrick Pomerleau et Phillipe Robitaille; chacun proposera une relecture d’un classique du rock québécois.

Du côté des créations originales, Noémie Langlois, du campus de Sainte-Marie, présentera Une lettre à la personne que j’étais, tandis que Mary-Ann Baillargeon livrera une composition touchante intitulée Foutue maladie. La troupe de théâtre formée d’Esteban Bolduc, Tristan Boulet Dubois, Raphaël Fourrier, Maïka Gagné, Alexia Hébert, Julia Lachance, Rose-Marie Lagrange, Laurie-Maude Perreault et Marylou Therrien proposera une création collective intitulée Faites juste CLAQUER!.

La danse occupera également une place importante avec le numéro Violet, interprété par Ariane Boulanger, Léanne Carrier, Kayla Duquette, Alexia Hébert, Rose-Marie Lagrange, Maya Mathieu, Camille Nadeau et Faye Thibault.

La soirée sera animée par une équipe étudiante composée d’Esteban Bolduc, Tristan Boulet-Dubois, Sarah-Maude Brassard, Florence Breton, Daphné Champagne, Raphaël Fourrier, Maika Gagné, Julia Lachance et Éloi Morin, qui interpréteront des textes d’Harold Gilbert, ajoutant une touche d’humour et de dynamisme entre les prestations.

Nouveauté: délibération et dévoilement des prix à l’Entrecours

Nouvelle formule cette année, la période de délibération du jury se déroulera dans une ambiance conviviale à l’Entrecours, où le public pourra échanger avec les artistes autour de mocktails et de bouchées offerts gratuitement. Le dévoilement des prix aura lieu sur place et sera diffusé en direct sur le groupe Facebook Socioculturel - Cégep Beauce-Appalaches.

« Cette nouveauté permet de prolonger l’expérience au-delà de la scène. Pour les artistes, c’est une occasion unique d’échanger directement avec le public et de recevoir des commentaires spontanés sur leur prestation. C’est extrêmement valorisant et formateur », a précisé Sébastien Hamel.

Membres du jury

Les numéros seront évalués selon les critères d’originalité, de présence et de talent par les membres du jury. Sous l’encadrement d’Anouk Gaudet, le jury est composé d’Annie Cliche, figure du milieu de la danse en Beauce, de Pierre-Hervé Goulet, auteur, compositeur et interprète, de Sarah Fortin, autrice, compositrice, interprète et finaliste de La Voix en 2019, de Guy Vincent, musicien, entrepreneur et artisan, ainsi que de Caroline Veilleux, interprète et régisseuse aux événements culturels de la Ville de Saint-Georges.

Les billets sont en vente au prix de 10 $ sur la billetterie en ligne en cliquant ICI et seront aussi disponibles à l’entrée le soir de l’événement.