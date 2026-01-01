Cégep Beauce-Appalaches: 19 programmes à découvrir sur trois campus

Nous joindre
Le Cégep Beauce-Appalaches tiendra sa journée Portes ouvertes le samedi 24 janvier,  simultanément aux campus de Saint-Georges, de Sainte-Marie et de Lac-Mégantic.

L’événement se déroulera de 9 h à midi.

Sur les trois campus, le personnel enseignant sera présent pour répondre à toutes les questions concernant les programmes d’études. De plus, plusieurs kiosques d’information seront installés sur les services étudiants, tels que les prêts et bourses, les services adaptés, le cheminement scolaire, ainsi que les activités sportives et socioculturelles, Des visites des installations des campus seront également offertes. 

Pour les étudiants et étudiantes du secondaire et leurs parents, ainsi que pour les adultes envisageant un retour aux études, l’événement permet d’explorer plus de 19 programmes d’études techniques et préuniversitaires. « Au-delà des programmes et des installations, les Portes ouvertes permettent de découvrir ce qui distingue le Cégep Beauce-Appalaches: un milieu humain reconnu pour sa proximité et la qualité de son enseignement», souligne Caroline Bouchard, directrice générale.

Demande d’admission gratuite

Lors de la journée, il sera possible de déposer gratuitement une demande d’admission sur place. Les frais d’analyse de dossier de 39 $ (ou de 85 $ pour les personnes provenant de l’international) seront pris en charge par le Cégep.

Des tirages auront également lieu, permettant de gagner le paiement des frais de session de base pour l’automne 2026, d’une valeur de 150 $, une vignette de stationnement annuelle régulière (valeur de 188 $) pour les campus de Saint-Georges et de Sainte-Marie, ainsi qu’une paire de billets pour la finale locale de Cégeps en spectacle qui se tiendra le 28 janvier.

Tous les détails des programmes offerts au Cégep Beauce-Appalaches sont disponibles sur le site web de l'établissement.

